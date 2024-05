Herrera y su rejonazo sin piedad a 'El País' por su linchamiento a Paco Camps

Después de más de 15 años de juicios y de linchamiento público, la Justicia ha absuelto a Francisco Camps de todas las acusaciones que pesaban sobre él. El expresidente de la Comunidad Valenciana ha estado tres lustros luchando por su inocencia cuando muy pocos creían en él y finalmente ha demostrado estar totalmente limpio por mucho que les pese a la izquierda política y mediática nacional y valenciana. La ley tira abajo su discurso y ese hostigamiento público al que ha sido sometido el que fuera máximo dirigente valenciano de 2003 al 2011.

El día después de la noticia, Francisco Camps ha sido entrevistado por Carlos Herrera en una conversación de casi media hora en la que se han tocado todos los palos. Evidentemente, el político valenciano ha querido poner el foco en que él siempre confió en que, a pesar de todos los escollos y el calvario judicial al que sabía se enfrentaría, se demostraría su inocencia. Además ha querido dejar claro que el desgaste de tantos años de persecución no le pesan y asegura sentirse con las fuerzas, ganas y aplomo suficiente para volver a la primera línea política. Ahora todo dependerá del PP y confía en su partido: “Otra cosa no me cabe en la cabeza”.

Camps y las 169 portadas de 'El País'

Otro de los temas que ha se ha puesto sobre la mesa en esta entrevista en COPE ha sido ese linchamiento mediático que ha sufrido Camps. Y ha salido el ejemplo más claro: el de El País, que ha dedicado durante estos años un total de 169 portadas al expresidente valenciano acusándolo de corrupción, algo que la justicia ha acabado desestimando en todos sus puntos. Ha sido a la hora de preguntarle sobre su opinión al respecto cuando Herrera ha tirado de su tradicional ironía para mandar un recado directo al medio escrito de Prisa.

🔴El País publicó más de 160 titulares durante su imputación en el caso Gürtel y tras ser absuelto, ¿esperaba algo más que una página impar?

🔴El País publicó más de 160 titulares durante su imputación en el caso Gürtel y tras ser absuelto, ¿esperaba algo más que una página impar?

🗣️"Lo lamento por sus lectores. Han estado engañados. He pensado en personas que de buena fe compran este periódico y están desinformados"

“Esta semana con página impar, con un escueto ‘Francisco Camps, absuelto en un nuevo juicio de Gürtel’. ¿Le ha supuesto algo esa pequeña noticia o esperaba una portada?”, comentaba el comunicador estrella de COPE dando a entender que para acusar y difamar utilizaron casi 170 portadas pero para confirmar su inocencia esconden la noticia en el periódico.

“Lo que ponga El País no me importa nada, pero sí he pensado mucho en las personas que de buena fe compran ese periódico y son desinformados, en términos generales”, ha afirmado un Camps que define muchas de estas informaciones como "brutales, absurdas y exageradísimas". Todo ello con el único motivo de acabar con su imagen y carrera política.