Ferrán Adriá dicta sentencia sobre Arguiñano y deja a Master Chef en la picota

El prestigioso cocinero fue entrevistado por el youtuber Jordi Wild, que le cuestionó sobre su opinión respecto a colegas que han triunfado en el mundo de la televisión.

Quizá se trate del cocinero más importante de la reciente historia de España. La influencia que ha tenido Ferrán Adriá en aquellos que le han sucedido lo convierten en una absoluta celebridad que, pese a llevar ya años sin negocio propio tras la clausura de El Bulli, sigue siendo uno de los iconos indudables de la cocina a nivel internacional.

El cocinero catalán ha sido entrevistado por el popular youtuber Jordi Wild y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie, ya que se ha mojado en todo y no ha dejado cuestión alguna sin abordar.

Cuestionado, como no podía ser de otra manera, por su opinión en torno a MasterChef, Adriá no se ha cortado a la hora de contar lo que piensa: "Es un programa de entretenimiento, ¿vale?, que puede divertir más o menos, y que a nivel profesional es un diez, y esto lo debato con quien quieras. Estamos hablando de Jordi Cruz, que tiene tres estrellas Michelin, y Pepe [Rodríguez], que es uno de los mejores cocineros de este país, y Samantha [Vallejo-Nágera] es una señora que tal... Alguien que me lo debata, vamos a MasterChef juntos y que me diga dónde está mal planteado por los jueces a nivel profesional", asegura.

Ferrán Adriá, sobre sus colegas de MasterChef

"En general", añade el cocinero catalán, "para el mundo de la alta cocina, ha sido fundamental. La gente ve que no es una coña, que tienes que luchar, hasta niveles de gente llorando. El otro día estaba con Ona Carbonell y ella ganó MasterChef [...] Y decía: 'Yo aguanté MasterChef porque tenía la estructura mental de la natación sincronizada, que es durísima también".

Estoy llorando, de verdad, qué emocionante esta llegada de @ferranadria a las cocinas #MasterChef10 pic.twitter.com/jxIXK40GGh — MasterChef (@MasterChef_es) July 18, 2022

Ferrán Adriá continuó opinando sobre MasterChef asegurando que "el mejor del mundo que he visto es el de España. Aquí se hace muy bien todo; los exteriores...", defendió también.

Jordi Wild también cuestionó al prestigioso cocinero catalán sobre uno de sus colegas más populares, el vasco Karlos Arguiñano, que lleva décadas siendo una estrella en la televisión española. Para Adriá, el cocinero de Zarauz es "Dios. Fue uno de los promotores de la nueva cocina vasca. Él ha llegado a las casas con un proyecto amable, cultural, de entretenimiento; es un diez. No se puede ser mejor, con un espíritu de superación; cada temporada es mejor", comentó el catalán, encantado con la trayectoria de su compañero.