A falta de Broncano, bienvenido es Berto Romero: estrena programa en La 2

El cómico catalán estrena esta semana en la segunda cadena de la pública 'Ovejas eléctricas', que definen como un programa divulgativo y literario y cuyo estreno será este martes 9 de abril.

Mientras el terremoto del fallido fichaje -por el momento- de David Broncano por TVE para intentar desbancar a Pablo Motos y a su imbatible y odiado por Moncloa El Hormiguero sigue dando sus últimas réplicas, la vida sigue adelante para una cadena pública que en este inicio del mes de abril estrena varios espacios que reestructuran en cierta manera la parrilla de La 2. Y, precisamente, la cara visible de uno de ellos es un buen amigo de Broncano y excompañero en Movistar: Berto Romero.

El cómico catalán se pondrá al frente de Ovejas Eléctricas, un programa que desde el ente público definen como un espacio divulgativo y literario pero no al uso. Lo califican de sorprendente e innovador, siendo una apuesta arriesgada que llegará este mismo martes 9 de abril a las 23.00, con una entrega cada semana. “No es un programa de literatura, de novedades literarias ni de escritores o escritoras, sino del noble arte de contar historias, de narrativa”, ha explicado Urbana Gil, directora de Sociedad y Cultura de RTVE, durante la presentación del mismo este lunes en el plató de Late Xou con Marc Giró.

⚡️🐑 'Ovejas Eléctricas', presentado por @Berto_Romero, llega el próximo martes 9 de abril, a las 23h.pic.twitter.com/vElDam7mSg — La 2 (@la2_tve) April 3, 2024

Fue anunciado allá por enero y ahora se hace realidad su salto a la pantalla. Un programa que desde la pública aseguran que “sumergirá al espectador en los temas universales que han inspirado a los autores de todos los tiempos, generando historias de ficción en los más variados formatos: libros, series, películas, cómics o videojuegos”. Todo ello con Berto como maestro de ceremonias y guiando a los expertos en estas materias Jorge Carrión, Marta Jiménez Serrano, Isabel Cadenas Cañón, Antonio Martínez Asensio e Isabel Vázquez. El presentador pondrá el toque de humor y estos últimos la reflexión, pero siempre desde un punto de vista desenfadado.

Más novedades en La 2

En esta rueda de prensa, además de la novedad de Ovejas Eléctricas, se ha confirmado el Late Xou de Marc Giró, que seguirá emitiéndose en la medianoche de los martes y que no trae cambios de peso porque, tal y com han expresado desde RTVE, si algo funciona no hay que tocarlo.

Por otro lado, la noche de los miércoles será la de los documentales con dos espacios. Primero Documaster, que seguirá apostando por documentales cinematográficos de gran formato pero con un importante cambio: la incorporación del periodista Oriol Nolis para explicar y contextualizar lo que el espectador está viendo. Después nueva temporada de En Portada, presentado por Lorenzo Milá, y que vuelve con más investigaciones periodísticas.

Además, otra de las novedades será por las tardes, a partir de las 19.00 donde La 2 abre la ventana a títulos de ficción recientes y reconocidos nacional e internacionalmente. Entre los mismos se encuentra el estreno en abierto de Esto no es Suecia, estrenada en 2023 en RTVE Play y 3Cat, siendo una serie con una gran acogida por la crítica y el público.