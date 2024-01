Carlota Corredera se ceba con Ana Rosa Quintana como causante de su despido

La ex directora de Sálvame sigue alimentando las teorías de conspiración que acompañaron su fulminante salida de Telecinco, ahora sembrando dudas sobre la presentadora de TardeAR.

Carlota Corredera, la que fuera parte del clan más consolidado de La Fábrica de la Tele, primero como directora y más tarde como presentadora de Sálvame, ha mantenido su silencio durante meses sobre los motivos que provocaron su despido de Telecinco, aunque la teoría que más resuena ha sido siempre que la relación que se forjó con Rocío Carrasco y la acérrima defensa que le profesó durante su paso por la cadena.

A pesar de estar profesionalmente apartada de la televisión, la periodista gallega, que ha mantenido un perfil bajo desde entonces, tratando siempre de eludir de eludir el tema, pero han sido muchas las pistas sembradas sobre las posibles causas de su destierro.

Nueva etapa como podcaster

Ahora, parece que su estreno como comunicadora en las redes a través de un podcast le está ayudando a superarlo y expresar todo lo que ha guardado con celo, y ha decidido romper su silencio en una reciente entrevista, donde ha hablado sin tapujos sobre el universo Mediaset, lanzando una advertencia a la que fuera su casa.

El día en que Carlota Corredera paró los pies a Arévalo por homófobo via @El_Plural https://t.co/XIVjoL942D — Mari Lopera🔻 (@DueLopera) January 4, 2024

Aunque no ha querido profundizar mucho en su despido, ya que es un tema que aún le duele, Corredera ha lanzado una advertencia a la cadena: "Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar. Yo cuando esté preparada lo haré."

Su respuesta cuando le preguntan por la 'mano negra' que pudo estar detrás de todo es tajante: "La mano es la del patriarcado siempre. Y no son sólo hombres, son también mujeres", asegura. "Yo sé muchas cosas y otras las tengo que intuir porque no las sé... No tengo nombres, apellidos y caras de las personas que están satisfechas con que yo haya desaparecido de la pantalla. Pero lo puedo intuir", apunta. "Hay muchos enemigos que son invisibles, y su estrategia pasa precisamente porque no sepas quiénes son. El trasfondo es el machismo. Y lo he pagado con desgaste y con costes".

A pregunta insistente de Carlota Corredera ( que aseguró que no pagar pensión es una forma de maltrato ), tenemos a la condenada judicial,en fecha 27/07/2023,por no hacerlo,Rocío Carrasco,que evade respuesta lógica, titubea constantemente y se pone en evidencia 👎#YoMeRebelo4E https://t.co/RMIBt61bdH — Alejandro (@cargadodebalas) January 4, 2024

A estas declaraciones se suman las de un ex directivo que formaba parte de la cadena. Baldomero Toscano, ex director de producción de programas, concedió una entrevista para Radio Isla Cristina en la que dejó su opinión sobre el tema: "Hubo algún problema con Carlota, enarboló una bandera excesiva y con Rocío Carrasco creo que la cadena cometió un error. El argumento era necesario, denunciar el maltrato", ha asegurado, con lo que confirma que el grupo de Fuencarral no valoró el posicionamiento de la presentadora.