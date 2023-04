Lorena Castell da la peor noticia para sus eternos seguidores de Zapeando

La colaboradora barcelonesa ha anunciado por sorpresa que abandona el programa de La Sexta después de nueve años sin faltar a la cita con el humor televisivo de primera hora de la tarde.

Después de nueve años consecutivos en antena, Lorena Castell ha anunciado que se baja del barco de Zapeando, el programa de humor de las tardes de La Sexta, que ahora presenta Dani Mateo. La colaboradora catalana lo ha publicado a través de una publicación de Instagram la noticia que ha dejado desolada a la legión de seguidores con los que cuenta Castell.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • LORENA CASTELL • (@lorenacastell)

"Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza…", ha comenzado escribiendo Lorena Castell en la citada red social antes de soltar el auténtico bombazo. "Hoy termina mi etapa después de 9 años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos", reconoce la barcelonesa.

En la lista de agradecimientos, estas son las dedicatorias de Castell a la hora de despedirse del público televisivo. "Gracias a Globomedia por la confianza y a Atresmedia por estos años maravillosos. Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional".

Y Lorena Castell despide su publicación de adiós con una promesa para su público, "todavía quedan muchas aventuras por vivir", dice y con el habitual lema que convirtió en popular la mágica banda Queen, con Freddie Mercury, al frente: "Show must go on", el espectáculo debe continuar.

Quizá el próximo destino de Lorena Castell esté cerca de Televisión Española. La barcelonesa que, además de colaboradora, en ocasiones sustituía a Dani Mateo en sus labores de presentación en Zapeando, dejó muy buen sabor de boca en el ente público cuando se impuso en la séptima edición de MasterChef Celebrity.

Del mismo modo, ha destacado su presencia en el programa Todos contra 1 e incluso su nombre ha aparecido en una posible recuperación del espacio Vamos a llevarnos bien, formato muy polémico que fue cancelado tras su primera emisión por hacer menos audiencia que el "teletexto", según declaró la presentadora elegida entonces, Ana Morgade.

Emocionadas despedidas de sus compañeros

Tras el adiós de Lorena Castell, han llegado las despedidas, en forma de mensaje, de sus compañeros de mesa. Sus compañeros de mesa no han tardado en reaccionar a la noticia, escribiéndole bonitas palabras de despedida. Uno de los más afectuosos registrados hasta ahora ha sido Iñaki Urrutia: "Se usa mucho últimamente expresiones como brava, diosa, o necesaria, y tú sí que personificas esas palabras de verdad. Lore, nos quedan muchos programas por hacer juntos (¡ya ni sé los que llevamos!). ¡Suerte!", le ha escrito. "¡Cómo te voy a echar de menos!", le comenta Valeria Ros, con María Gómez añadiendo un contundente "te queremos muy fuerte. Lo dicho, toda la suerte que no necesitas y todo lo bueno que está por llegar".