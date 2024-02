Acusan a TVE de gordofobia y Norma Duval la lía intentando mostrar lo contrario

La que será jurado de 'Baila como puedas' protagonizó un momento de muy incómodo con una de las bailarinas al intentar demostrar que en el programa están representados todo tipo de cuerpos.

Este miércoles TVE presentaba por todo lo alto su nuevo talent show: 'Baila como puedas'. De primeras puede parecer el típico programa de baile de famosos al estilo del clásico 'Mira quien baila' pero en este caso los concursantes serán los bailarines, aunque veremos si también los protagonistas. En total serán 16 los que tendrán que lidiar con las dotes -escasas en la mayoría de los casos- de baile de las celebrities (Lydia Lozano, Sabrina Salerno, el Maestro Joao, Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain y Colate Vallejo-Nágera) para llevarse el premio final valorado en 50.000 euros.

El casting del programa se ha preocupado a la hora de realizar la elección de los participantes en muchos aspectos para garantizar la diversidad: en total son ocho hombres y ocho mujeres; en cuanto a nacionalidades hay un ruso, una venezolana, una vietnamita y una dominicana; si hablamos de estaturas hay personas más altas y personas más bajas; unos con un estilo más clásico y otro más rompedor o de calle; sin embargo les ha faltado un detalle que no ha pasado desapercibido en la rueda de prensa para uno de los periodistas presentes: no había ningún bailarín o bailarina con kilos de más o un sobrepeso evidente.

Casting, jurado y profesores de 'Baila como puedas'.

“Se habla mucho de la diversidad, de que los bailarines son diferentes todos. Pero creo que ha llegado el momento de apostar también por la diversidad de cuerpos, ¿no? Hay chicos con cuerpos espectaculares para una próxima edición, ¿habéis pensado incluir a bailarines que estén un poco más rellenitos?”, ha sido la expresión utilizada por este periodista que dejaba caer la bomba de la posible “gordofobia” a la hora de hacer el casting de este nuevo programa.

Los miembros de la cadena presentes en el evento han recibido el mensaje como un ataque y Miguel Martín, director de la productora Zeppelin encargada del producto, ha saltado a escena para dar las correspondientes explicaciones: “Yo creo que tenemos, en los 16 concursantes y las ocho celebrities, representada una gran cantidad de identidades, diferencias personales y edades. Tenemos gente delgada y menos delgada. Quiero decir, hay de todo. Pero claro, tenemos un número limitado. Cabe lo que cabe, pero está representado todo”.

Una explicación que continuaba asegurando que las personas habían sido elegidas por su talento y que la elección de los participantes en ningún momento ha estado limitado por el aspecto físico. Al periodista pareció que no le sirvieron los argumentos e insistió, afirmando que se habla de diversidad, pero en los bailarines no la veía del todo. Era entonces cuando Norma Duval -que será jurado- aparecía en escena para intentar arreglar la situación pero conseguir el efecto contrario, elevando el nivel de incomodidad de manera importante.

El momento más incómodo provocado por Norma Duval

La vedette -con toda la fe del mundo eso sí- para intentar quitar hierro al asunto y demostrar que en cierta medida sí que había personas con todo tipo de cuerpos, invitaba a salir a una de las bailarinas de 'Baila como puedas' -un poco menos delgada que el resto de sus compañeros-para enseñar su cuerpo.

La joven se negó en varias ocasiones y se podía escuchar a Martín rogar a la Duval que parara: “No, Norma, por favor no”. La presentadora hacía caso omiso a estas palabras y a las de otros presentes como Anne Igartiburu -presentadora del programa-, el Maestro Joao o Fabiola Martínez (ambos concursantes en la parte celebrity). Finalmente, para desgracia de estos segundos y regocijo de la primera, la bailarina se acaba levantando para “enseñar” su cuerpo.

El directivo de Zeppelin reaccionaba: "Que no Norma, por favor. No, que no se levante solo una. Todos arriba, por favor". Martín tiraba para adelante para cortar el murmullo de la sala e intentar bajar el nivel de incomodidad del momento: “Esta es la prueba de que hay diversidad corporal. Los hay más fuertes, menos fuertes, más tal... ¡Hay de todo!”. Sin embargo no lo consiguió, tal y como se pudo ver en la bailarina en cuestión, a la que se le pudo ver realmente incómoda durante toda la escena.