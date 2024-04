El enfado de Xavier Sardà con Frank Blanco en 'TardeAR' que se resuelve en redes

Los colaboradores del programa de Ana Rosa en Telecinco han protagonizado un momento tenso, haciendo que la propia presentadora tuviese que intervenir para que la situación no fuese a más.

Este martes 23 de abril, TardeAR se convirtió en una pequeña 'batalla'. El programa de las tardes de Telecinco que presenta Ana Rosa Quintana volvió a ser testigo del choque de Xavier Sardà con un compañero del formato de Unicorn Content. Un hecho que, por desgracia, no podría considerarse noticia, puesto que casi no hay día en el que el que fuese presentador de Crónicas Marcianas no tenga un 'enfrentamiento' con algún miembro de la mesa VIP. Sin ir más lejos, desde Beatriz Archidona hasta la propia Quintana han tenido algún que otro encontronazo con el periodista.

Pero lo ocurrido este martes estuvo a punto de cruzar cualquier límite. En esta ocasión, fue Frank Blanco quien sufrió el carácter del presentador. De hecho, tanto se formó en el plató que no solo Ana Rosa tuvo que intervenir en la discusión, sino que hasta el propio Blanco tuvo que dar explicaciones poco después en las redes sociales a los espectadores del magacín. Todo comenzó con la entrevista que estaban realizando en TardeAR, pues el invitado señaló que poseía más de 300 pisos de alquiler en Madrid.

El enfrentamiento de Sardà con Blanco en Telecinco

Al hilo de este asunto, Sardà puntualizó que la pareja lo que hacía gestionar dichas viviendas pero, en realidad, no eran propietarios. Esto llevó a Blanco a hacerle una broma a su compañero, quien no se lo tomó nada bien: "Yo creo que Sardá te lo pregunta porque ellos tienen 300 pisos que gestionan, pero Sardá tendrá unos 100 pisos de AirBnb o para alquilar", comentó con sorna el colaborador, llevándose como premio el reproche del periodista. "Hoy te has levantado por la mañana, te has vestido y has estado haciendo no sé qué para llegar aquí y ¿decirme esto?", le cuestionaba molesto el de Crónicas Marcianas, que dejaba entrever que el chascarrillo no le había sentado bien. "Lo digo porque el patrimonio que tú tienes te habrá dado para eso y más", insistía el locutor, justificando su afirmación y empeorando más la situación.

Fran y Marta, la pareja con 400 pisos: ¿Quién está detrás? Son considerados superanfitriones en una web de alquileres turísticos y tienen tantos alojamientos que pueden jugar con el mercado del alquiler.#TardeAR23A I https://t.co/NjreJKeWg4 pic.twitter.com/ar4DgmwSP2 — TardeAR (@TardeARtv) April 23, 2024

"¿Y a ti qué te importa el patrimonio que tenga yo, pregunto? ¿Qué coño te importa a ti?", le replicaba muy enfadado Sardá a Frank Blanco, tensando la situación tanto que Ana Rosa tuvo que intervenir. "Perdonadme, hay un señor en pantalla esperando", señalaba la presentadora para cambiar de tema sin éxito. "Eso, porque aquí en el plató no todo son señores", soltaba Sardá, refiriéndose al locutor. Una contestación que apuntaba a que TardeAR saltaría por los aires. Pero Cristina Cifuentes se incorporó a la polémica para pedir que reinara la paz. Y es que la tensión que se vivió en el programa de Mediaset fue muy elevada, convirtiéndose en la comidilla de X. De hecho, Frank Blanco acudió a la popular red social para dar la cara y aclarar lo que había ocurrido: