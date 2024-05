La Justicia se pronuncia: esto piden para el que tocó el culo a una periodista

En septiembre de 2023, Isa Balado, reportera de 'En boca de todas', fue presuntamente agredida sexualmente durante una conexión y el presentador llamó a la policía tras lo ocurrido.

En septiembre del pasado año, en pleno directo de En boca de todos, Nacho Abad fue testigo de cómo presuntamente un hombre agredía sexualmente a su compañera Isa Balado. Ahora, meses después de ese suceso, la Fiscalía Provincial de Madrid se ha pronunciado, solicitando 18 meses de prisión para este joven, tal y como ha informado El Español. El chaval, de 25 años, está imputado de un "delito de agresión sexual" y el procurador pide que se prohíba "al acusado aproximarse" a la presunta víctima "a su domicilio, lugar de trabajo o estudios" y "cualquier otro que sea frecuentado por ella" a una distancia inferior a 500 metros.

El escrito de la acusación señala que, sobre las 12:30 del 12 de septiembre de 2023, Isa Balado estaba en una conexión en directo el número 15 de la madrileña calle del Duque de Alba, junto con su compañero camarógrafo. En ese momento, en el que el equipo estaba preparando la conexión, se acercó el acusado, M.G.B., para saludar a la periodista chocándole la mano. Fue en ese instante cuando lanzó el comentario "¡vaya culo tienes!" y abandonó el lugar. La presunta agresión sexual ocurrió después, cuando estaban ya en pleno directo para En boca de todos y M.G.B. se volvió a acercar por detrás para tocar el culo de la reportera, mientras le preguntaba que "de qué canal eran". El escrito de la Fiscalía señala que la acción se produjo "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y sin consentimiento de la señora".

Una reportera y una presunta agresión sexual en directo

La periodista, "aturdida por lo que acababa de suceder", le respondió recordándole que estaban "en directo" e hizo el intento de seguir con su trabajo, mientras que su compañero mostraba que estaba "en un estado de nerviosismo". El escrito refleja cómo Abad, desde el plató de Cuatro, le preguntó a la presunta agredida si le acababa "de tocar el culo", recibiendo una respuesta afirmativa, mientras que el supuesto agresor permanecía a su lado. El escrito del procurador señala que el acusado se mantuviera a su lado fue un acto "de intimidación" para la periodista. "Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando", expresaba Balado visiblemente molesta. "No te he tocado el culo, no te he tocado el culo, ¿o sí?", señaló el imputado.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Balado continuó pidiéndole al ahora acusado que le dejase trabajar, pese a que estaba "nerviosa por lo que acababa de suceder". Tal y como se vio durante la conexión, la reportera intentó entrevistar a la dueña de un local de la zona, pero fue interrumpida de nuevo por el presunto agresor, que quería disculparse de nuevo mientras se reía. Una situación que llevó a la periodista de Cuatro a cortar el directo con Nacho Abad. Según el escrito de la Fiscalía, la responsabilidad civil también reclama al acusado la cifra de 1.000 euros de indemnización "por los daños morales causados a consecuencia de estos hechos".