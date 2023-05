La última "extravagancia" de Dabiz Muñoz: prueba el semen japonés y... pasa esto

“Fue indescriptible” y “me hizo volar la cabeza”, comenta el chef de DiverXO y marido de Cristina Pedroche sobre su experiencia con el semen… de pez globo

Dabiz Muñoz ha vuelto a no dejar indiferente a nadie con una de sus propuestas gastronómicas. El famoso chef de DiverXO y marido de Cristina Pedroche ha probado nada menos que el semen, y no sólo le ha gustado, sino que incluso valora incorporarlo a sus creaciones culinarias.

No hay que alarmarse aún, porque el semen que tanto ha deslumbrado a Dabiz Muñoz es un semen de pescado, de pescado japonés para ser más exactos. En concreto, es semen de pez globo, o lecha, denominado en japonés shirako, que se puede consumir frito o cocinado con una salsa en la capital de Japón.

El dueño de DiverXO describía su experiencia con el semen o lecha de pez globo como "fue indescriptible, me voló la cabeza demasiado" según ha compartido en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que Dabiz Muñoz confiesa haber probado el líquido seminal. En 2017 ya explicó que tomó la lecha o semen de pulpo: "Es el primer semen que pruebo y me ha encantado. No será el último". Y así ha sido, ahora añade a su lista el semen de pez globo. Y ojo que también se consume el semen de rape o el de bacalao ¿Los probará también Dabiz Muñoz?