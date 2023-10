Cinco películas para días de lluvia, sofá y manta

Este es el momento del año perfecto para hacer un maratón de pelis, mientras disfrutamos del otoño desde la ventana. Esta selección está pensada para el fin de semana.

Se ha resistido bastante, pero el otoño ya está aquí. Ha llegado esa época del año en la que fuera hace frío e incluso llueve. Y eso sumado a que este fin de semana tendremos que cambiar la hora con la consecuencia de que veremos anochecer antes. Pero que no cunda el pánico, porque si algo tiene el otoño es que es el momento ideal para prepararse un bol de palomitas, coger sitio en el sofá y, con nuestra mejor manta, hacer un maratón de películas y series.

Hoy es fácil, porque las plataformas de streaming tienen todo tipo de títulos para todos los gustos y edades. Nosotros te traemos una selección de cinco películas con las que sumergirte en el otoño más cinematográfico a través de la pantalla, mientras que el de fuera lo disfrutas desde la ventana.

Otoño en Nueva York (Movistar Plus+)

Está también disponible en el catálogo de Amazon Prime Video y es un clásico entre los clásicos del cine de otoño. Will Keane es el propietario de uno de los restaurantes más famosos y prestigiosos de Nueva York. Su carisma y seguridad le convierten en un imán para las mujeres, con las que se relaciona sin comprometerse. Cuando conoce a la joven Charlotte Fielding, su pasión por la vida le hechiza de inmediato. Charlotte es una chica independiente y vital que pulveriza los prejuicios de Will sobre el amor y la vida. Sabedora de que debe vivir la vida al máximo, Charlotte le muestra a Will una impresionante capacidad de amar y le proporciona una visión que va más allá de su edad.

El club de los poetas muertos (Disney+)

En un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado del "carpe diem" -aprovechar el momento- y la importancia vital de luchar por alcanzar los sueños, gracias al Sr. Keating, un excéntrico profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales.

Dia de lluvia en Nueva York (Amazon Prime Video)

Gatsby Welles y Ashleigh son una joven pareja enamorada de universitarios que se dispone a pasar un fin de semana en la ciudad de Nueva York. Ella va a entrevistar al reconocido cineasta Roland Pollard, que pasa por un momento de crisis creativa, y durante su azarosa aventura conocerá al cautivador actor Francisco Vega. Por su parte, Gatsby también conocerá a una joven, Chan, que le ayudará a poner en orden sus sentimientos. El lluvioso fin de semana estará plagado de encuentros, desencuentros y equívocos.

Algo para recordar (Amazon Prime Video)

Tras la muerte de su esposa, el arquitecto Sam Baldwin se encuentra muy abatido. Su hijo Jonah, convencido de que su padre necesita una mujer que le devuelva la alegría de vivir, el día de Navidad llama a un programa de radio para contar su historia. Miles de mujeres lo escuchan: una de ellas, Annie Reed, que está a punto de contraer matrimonio empieza a obsesionarse con la idea de conocer a Sam antes de casarse con su novio.

500 días juntos (Apple TV)

Tom aún sigue creyendo, incluso en este cínico mundo moderno, en la noción de un amor transformador, predestinado por el cosmos y que golpea como un rayo sólo una vez. Summer no cree lo mismo, para nada. La mecha se enciende desde el primer día, cuando Tom, un arquitecto en ciernes convertido en un sensiblero escritor de tarjetas de felicitación, se encuentra con Summer, la bella y fresca nueva secretaria de su jefe. Aunque aparentemente está fuera de su alcance, Tom pronto descubre que tienen un montón de cosas en común. La historia de Tom y Summer cubre desde el enamoramiento, las citas y el sexo hasta la separación, las recriminaciones y la redención, todo lo cual se suma al caleidoscópico retrato del porqué y el cómo seguimos esforzándonos de modo tan risible y rastrero para encontrar sentido al amor… y esperar convertirlo en realidad.