TVE quiere arreglar un desastre del Benidorm Fest regalándole esta joya

La cadena pública ha elegido el tema de un cantante del festival de música valenciano para que sea el nuevo 'himno' de la Selección Española en la Eurocopa de este 2024 en Alemania.

Todos sabemos que del Benidorm Fest salen los artistas que representan a España en el Festival de Eurovisión, pero lo que algunos no sabemos es que durante esas actuaciones en las que varios cantantes se baten en duelo, ocurren en ocasiones desastres, como el de este año con uno de los intérpretes del festival durante la emisión en TVE, en la cual se produjeron algunos problemas técnicos que evitaron que la actuación de Álmacor fuera perfecta, dejando al cantante valenciano en una amarga quinta posición.

Como todos sabemos, este verano viene cargado de contenido deportivo con los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa, que se celebrará en Alemania el próximo 14 de junio. La cadena pública no ha querido perder esta oportunidad y se ha hecho con los derechos de las dos competiciones para dar cobertura a todos los telespectadores. Además, y para compensar ese fallo en el festival valenciano, TVE le ha regalado a la Eurocopa de Fútbol masculina 'Brillos Platino', la sintonía oficial de la competición deportiva que interpreta nada más y nada menos que Álmacor.

'Brillos platino': la nueva sintonía de la Eurocopa

Después de la mala experiencia del Benidorm Fest, el cantante ha recibido esta noticia con los brazos abiertos. "Es un sueño y creo que tiene un mensaje muy positivo de que saques tu brillo interno, que es lo que transmite la Selección también. Con esta canción tenemos que ganar sí o sí”, declaró Álmacor, que estuvo presente en el evento que organizó en el Hipódromo de Madrid la cadena pública."Me siento espectacular, estoy gozando. Yo sabía que era la canción de mi vida. Es un sueño, cuando me lo dijeron no me lo creía", zanjó el intérprete alicantino.

Brillos Platino canción de la Eurocopa 2024 ✨⚽️



Muchísimas gracias a @rtve y a la @sefutbol por este sueño cumplido, esto es increíble. Gracias tb a @MariaEizaguirre por confiar tanto en esa canción y a todos vosotros por hacerlo posible 🥹⭐️ https://t.co/p2ZtL8NuPo — Almacor (@almacor_) June 6, 2024

En las redes sociales del cantante se podía apreciar la emoción que le causa esta noticia, donde dedicaba unas palabras en X: "Muchísimas gracias a RTVE y a la Selección de Fútbol por este sueño cumplido, esto es increíble. Gracias también a María Eizaguirre por confiar tanto en esa canción y a todos vosotros por hacerlo posible", confesaba el alicantino, mientras su publicación se llenaba de comentarios y likes.

Debajo de ese apodo profesional se esconde la identidad de un joven cantante de 26 años que se llama Arturo Almarcha Corella, una nueva promesa del pop urbano español, al que la acompaña una estela de fieles seguidores y fans desde que el alicantino se presentó en el Benidorm Fest 2024 como aspirante para representar a España en Eurovisión.

El origen de su canción 'Brillos Platino' tiene su inspiración en el artista británico Harry Styles. Álmacor cuenta que empezó a componer su tema cuando salió del concierto del intérprete inglés y defiende su hit argumentando que "No es sólo los brillos que te pongas en la cara, o el outfit que puedas llevar, es más que nada una actitud. Eso es lo que quiero transmitir, esa actitud de: Me siento 'brillos platino', siento que hoy la rompo", afirmaba el alicantino en una entrevista con verTele.