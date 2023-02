Arturo Valls "presume" en Twitter del mensaje que Jimmy Fallon le ha dejado

La plataforma y el presentador valenciano unen fuerzas para adaptar "That's my jam", el cual ha sido todo un éxito en Estados Unidos, y que ahora quiere triunfar en España.

Movistar Plus sigue apostando por el entretenimiento y lo demuestra con cada contenido que va sumando a su programación. La plataforma ha comenzado a promocionar la versión española de That's my jam, un show de éxito en la NBC que cuenta con Jimmy Fallon al frente. Ahora, este formato cruza el charco para tener una adaptación en España y tendrá como presentador a Arturo Valls. Aunque ya se escucharon rumores por el mes de octubre, esto ya es oficial.

Movistar Plus y el presentador valenciano, a través de Twitter, ya están promocionando este nuevo espacio y lo hacen con un pequeño vídeo en el que Valls aparece obsesionado con un vídeo que le ha grabado Fallon: "Estoy muy entusiasmado porque That's My Jam llegará pronto a España. Descúbrelo en Movistar Plus con Arturo Valls", se oye al presentador americano decir en un vídeo que el presentador español va reproduciendo en todas partes y mostrándoselo a todo el mundo. That's My Jam España, llegará este año a Movistar Plus bajo la producción de Lacoproductora (PRISA Media), Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios.

Un estreno que llega de la mano de Movistar y Valls

That's my jam es "un gran show de entretenimiento en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música y ponen a prueba sus habilidades musicales y vocales", describen desde Movistar Plus, añadiendo que este programa "contará con su propia banda y se podrá disfrutar de música española e internacional". Esta sería la sexta versión internacional del formato estadounidense, ya que Italiana, Reino Unido o Francia, así como Alemania y Mongolia, cuentan con este formato entre sus contenidos de entretenimiento.

Hola! Un colega me ha enviado un vídeo, no le estoy haciendo mucho caso pero…¿Queréis verlo? Compañeros de ⁦@MovistarPlus⁩ ¿Lo habéis visto? pic.twitter.com/qcIfoaJcHW — Arturo Valls Oficial (@ArturoValls) February 14, 2023

La primera temporada de la versión original alcanzó en Estados Unidos más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales, y tendrá una segunda entrega que se estrenará el 7 de marzo en NBC. "That's my jam es un programa perfecto para ver en familia y estamos emocionados de trabajar con Arturo, Movistar Plus+, Lacoproductora y los compañeros en UTAS para sacar adelante esta adaptación", apunta la vicepresidenta senior de Format Sales & Production NBCUniversal Formats, Ana Langenberg,