Merche se 'borra' de "Tu cara me suena" tras sus polémicas y esto lo explica

Merche se ausentó en la séptima gala de "Tu cara me suena", una ausencia que no pasó desapercibida y que tuvo que ser explicada por Manel Fuentes.

"Tu cara me suena" volvió el viernes 12 de mayo con su séptima gala, una gala en la que volvió a ganar Andrea Guasch, Jadel hizo la mejor imitación de Frank Sinatra en la historia del programa y destacó la ausencia de Merche tras las últimas polémicas que ha vivido la cantante en el concurso.

Aunque la décima temporada de "Tu cara me suena" está al rojo vivo por la igualdad que hay entre todos los concursantes, hay dos de ellos que destacan por encima del resto, Jadel y Andrea Guasch, los únicos que han repetido victoria en lo que va de temporada.

El canario ha ganado, hasta el momento, dos galas, la segunda y la quinta, mientras que la catalana ha logrado tres victorias contando la de anoche imitando a Ariana Grande. Nuevamente, el triunfo de Andrea Guasch volvió a ser por la mínima y estuvo decidido, una vez más por el público del plató, que le otorgaba el decisivo 12 a la catalana.

Merche ausente en la gala por Covid

Fue notable la ausencia de Merche, que iba a imitar a Isabel Pantoja pero que debido a una enfermedad no pudo estar presente en la gala. La cantante, que llevaba un par de semanas polémicas tras su actuación como Ana Mena y sus críticas a la canción 'Secretaria' de Mocedades, fue baja al contagiarse de Covid según ha explicado en sus redes sociales, algo que también explicó Manel Fuentes anoche.

Nada más comenzar la gala, el presentador quiso mandar un saludo a la cantante: "Le mandamos un besito a Merche, que hoy no está con nosotros". Y aunque en principio no explicó los motivos, poco después destapó que se trataba de un problema de salud: "No está con nosotros porque está un poco malita. Te esperamos aquí".

Ayer me fue imposible estar en @TuCaraMSuena @antena3com porque tuve COVID, pero la semana que viene vuelvooooo!!!! #TCMS7



Gracias a tod@s por vuestros mensajes ❤❤❤ y gracias también a mis compis! Qué bonitos sois!!! pic.twitter.com/6MRYoStwRI — Merche (@MercheOficial) May 13, 2023

Unos motivos que la propia cantante ha confirmado en redes sociales: "Ayer me fue imposible estar en 'Tu cara me suena' porque tuve Covid, pero la semana que viene vuelvo! Gracias a todos por los mensajes y gracias también a mis compis. ¡Qué bonitos sois!".