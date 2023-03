Risto no deja escapar vivo a Rubiales y le pone contra las cuerdas en Cuatro

El presidente de la RFEF ha estado en "Viajando con Chester" y ha hablado de Catar, el 'Caso Negreira' y la controversia generada con la entrega de medallas de la Supercopa femenina.

Viajando con chester, el programa de entrevistas que presenta Risto Mejide en Cuatro sigue con su temporada llena de titulares. En esta ocasión, quien ha regalado algunos, ha sido el presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) Luis Rubiales. El también exfutbolista no sólo mostró su lado más personal sentado sobre el césped del Estadio Escribano Castilla de Motril, sino que compartió su opinión del algunos temas polémicos como el 'Caso Negreira', la entrega de medallas de la Supercopa femenina, el Mundial de Qatar y su relación con el presidente de La Liga, Javier Tebas.

Lo que encendió la mecha de la discordia entre Risto y Rubiales fue, precisamente, la actuación de la selección española en Catar. Todo provocado por el recuerdo del publicista al presidente de la RFEF de una promesa incumplida que el segundo le había hecho al presentador de Cuatro en su primer encuentro. "La FIFA va a hacer algo, que ya lo anunciará. Va a impulsar mucho y va a visibilizar que efectivamente el fútbol está en favor de los derechos humanos, al igual que lo hace UEFA con el brazalete Respect", contaba el exfutbolista.

El duelo entre Rubiales y Risto por Catar

En todo esto, seguía presente la promesa de Rubiales, quien aseguraba que había cumplido con lo prometido, mientras que Risto, no paraba de contradecirle: "¿Qué se ha hecho por el colectivo LGTBI, la mujer y los niños en el Mundial de Catar? ¿Qué hizo la selección española en el Mundial por esos colectivos?". A esto, el presidente de la RFEF respondía con una serie de acciones como una presentación en la sede de Las Rozas con Naciones Unidas "donde pusimos de manifiesto una serie de acuerdos donde defendíamos los 17 puntos que se defiende con Naciones Unidas, entre ellos también, el derecho a que cada uno elija su opción sexual". Además, Rubiales añadía que, a parte de todo eso, qué mas iban a hacer.

Pero el presentador de Cuatro tenía la respuesta, que no era otra que recordarle lo que hizo la selección alemana, que salió al campo y en la foto de equipo salían con la boca tapada en señal de protesta. Esta imagen dio la vuelta al mundo y Risto no dudó en preguntarle a Rubiales si no se sentiría más orgulloso de una selección que hiciera eso, en lugar de una "que va, juega y se larga, le da igual los derechos humanos y cómo se trata a los homosexuales".

Pero el presidente de la Federación mostraba su desacuerdo con la afirmación: "La única manera en la que el deporte puede ayuda por su transversalidad es entrando en la sociedad. Participando en un Mundial y llevando lo que se hace en otros países. Lo que no se nos puede poner a la selección española, que somos fútbol, en la tesitura de arreglar el mundo", apuntaba.

Rubiales se pronuncia sobre el 'Caso Negreira'

Como era de esperar, el 'Caso Negreira' también fue tema de conversación durante la entrevista a Rubiales. Sobre lo ocurrido, el presidente de la RFEF no dudó en asegurar que confía en la justicia que hay en España: "Desde luego nos parece tremendo que haya una persona que se árbitro en activo o retirado, si está en activo, reciba dinero de un club". Pero, además de esto, diría algo más: "Es normal que tengan exárbitros dentro del club que les hagan informen o que los encarguen a una empresa externa".

La polémica de las medallas en el fútbol femenino

El pasado mes de enero, Rubiales se vio sumergido en una polémica: la entrega de medallas a las campeonas de la Supercopa femenina. La imagen de las jugadoras del Barcelona recogiendo ellas mismas su medalla se hizo viral en las redes sociales. Ahora, el presidente de la RFEF, tras haber sido preguntado por este asunto, se confesó con Risto: "A nivel de imagen fue desastroso, no lo voy a negar. Cuando vi que las jugadoras estaban cogiendo las medallas de la mesa me di la vuelta para mirar a la persona encargada del protocolo y le dije que quién había hecho esto porque está fatal".

Rubiales siguió contando en Cuatro todo lo que había dicho y pasado con esta polémica, revelando en Viajando con Chester que "les dije que no nos pase esto más porque con la sensibilidad que hay tiramos por tierra todo el trabajo que se puede hacer por una imagen que es nefasta. Lo han hecho los chicos, pero no lo tienen que hacer ni las chicas ni los chicos. Esto no está bien hecho, esto fue una tremenda cagada". Y, en una suerte de cura de humildad, el presidente de la RFEF aseguraba a Risto que "me han llegado muchas criticas por eso, estoy de acuerdo con que no hay que volver hacer eso".