Jiménez Losantos se mete en otro charco por la iglesia y el Papa Francisco

El comunicador aragonés de EsRadio da rienda suelta a sus pensamientos religiosos en un controvertido editorial que no ha dejado indiferente a nadie.

El Papa Francisco está de actualidad después de que este pasado lunes pidiera a los obispos italianos que impidan entrar en los seminarios a personas homosexuales y, sobre todo, después de que dijera, en tono coloquial, que hay "demasiado ambiente maricón en ciertos seminarios", según una información del diario italiano La Repubblica, que cita fuentes episcopales.

Según fuentes episcopales citadas por Il Corriere della Sera, la frase del Papa fue recibida con algunas "risas incrédulas" ya que "era evidente que el Papa no era consciente de lo ofensiva que resulta esa palabra en italiano".

Estas inesperadas palabras del Papa Francisco han supuesto la excusa perfecta para que Federico Jiménez Losantos haya expuesto parte de su ideario religioso en el controvertido editorial de este martes en su programa de EsRadio.

Jiménez Losantos ha dicho esta mañana que la Iglesia católica debe convertirse en una secta protestante más. Quiere que los sacerdotes se casen y las mujeres sean sacerdotisas.



¿Y este tipo es el modelo para muchos católicos? Esto explica demasiadas cosas. Puro veneno. pic.twitter.com/PZ7ZbmzT6z — † Andrés † (@jandcalderon985) May 28, 2024

El comunicador aragonés ha propugnado abiertamente que ya es momento de que la religión católica se convierta en una secta protestante más. "¿Por qué no pueden estar casados los curas y por qué no pueden dar misa las mujeres?", se ha preguntado Jiménez Losantos en antena. "No sé muy bien qué es lo que intenta preservar", ha añadido en EsRadio. "Si hay parejas gay, pues que haya parejas gay, si salen en la tele continuamente. La cuestión es si son buenos o malos, si creen en Dios o no creen en Dios".

Federico Jiménez Losantos, contra el Papa Francisco

Y Jiménez Losantos no se ha detenido ahí, ya que ha sido en ese justo momento cuando ha hecho referencia al Papa Francisco. "La gran pregunta es si cree el Papa... Los otros anteriores, sí, Juan Pablo II, en la Virgen sin ninguna duda..." Y ahí ha dejado abierta la duda, aunque no hay que ser muy listo para notar la poca simpatía que Jiménez Losantos tiene por el actual Papa de la iglesia católica.

Que dice Federico Jiménez Losantos que quiere una Iglesia Católica como la protestante, el mismo que quería prohibir rezar el rosario en la calle y el que intenta humillar a católicos por pertenecer a un determinado grupo de la Iglesia.



Que este hombre sea el referente de muchos… — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) May 28, 2024

Estos comentarios han provocado una riada de críticas negativas en las redes. "Que dice Federico Jiménez Losantos que quiere una Iglesia Católica como la protestante, el mismo que quería prohibir rezar el rosario en la calle y el que intenta humillar a católicos por pertenecer a un determinado grupo de la Iglesia. Que este hombre sea el referente de muchos católicos da que pensar…", ha publicado, por ejemplo, la cuenta de Universitarios Católicos, con más de 50.000 seguidores en X.