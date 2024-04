El 'ojo a la virulé' de Susanna Griso no pasa desapercibido en 'Espejo Público'

La presentadora del magacín matinal de Antena 3 ha optado por bromear con su pequeño problema de salud para restarle importancia: "Hoy tengo más ojo clínico que nunca".

Este lunes Susanna Griso arrancaba un nuevo programa de Espejo Público y rápidamente un detalle ha llamado la atención de los espectadores. El ojo izquierdo de la periodista estaba notablemente hinchado, enrojecido y más cerrado que el derecho, notándose claramente la diferencia entre ambos. Era tan evidente que la propia presentadora ha acabado bromeando en varias ocasiones sobre su leve problema de salud que, por otra parte, no ha especificado a qué se debe o qué le ocurre exactamente.

El tema se ha abordado después de una queja de la colaboradora Elisa Beni, que se lamentaba -también en forma de broma- que durante el repaso a los titulares la presentadora del magacín matinal de Antena 3 no le había pedido su opinión. En ese momento Griso se disculpaba y rompía el hielo sobre su evidente contratiempo de vista: “Perdóname, Elisa. ¿Es la segunda vez que me olvido de ti? Ya lo siento. Hoy tengo el ojo a la virulé, algo que ya me está diciendo mucha gente”.

La cosa no quedaba ahí y Susanna hacía referencia al ataque con gas pimienta que sufrió la semana pasado el candidato del PNV a lehendakari: “Me preguntan si me he solidarizado con Imanol Pradales, porque también es el ojo izquierdo”, bromeaba la periodista, que acababa con sus disculpas hacia su compañera: “Será que entonces pierdo visión por este lado, perdóname”.

A pesar de abordar el tema, Griso no ha detallado que le pasa exactamente en el ojo, aunque todo hace apuntar que puede ser un orzuelo o similar. Eso sí, un poco más adelante ha dado algún detalle más y continuado con las bromas: “Esta mañana yo misma me he dado miedo. Me he estado preguntando si tenía que trabajar así, porque era casi un atentado para los espectadores. Hoy tengo más ojo clínico que nunca”.

De esta manera la presentadora daba a entender que evidentemente tiene molestias y cierto dolor en el ojo pero que no era lo suficientemente grave para dejar “colgado” al programa que, más allá de la anécdota, ha transcurrido sin ningún problema. Esperemos que no vaya a más y Susanna Griso pueda seguir al frente de Espejo Público durante esta semana que acaba de arrancar.