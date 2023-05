Francisco, el cantante, se suelta contra "Sálvame" y La Fábrica de la Tele

El cantante Francisco se ha pronunciado en EsRadio sobre la "Operación Luna", que afecta al supuesto espionaje a famosos que realizó "Sálvame" y su productora, La Fábrica de la Tele.

Hace algunos días se supo que La Fábrica de la Tele, productora del programa "Sálvame", quedaba absuelta del presunto delito por cohecho por falta de pruebas de la 'Operación Deluxe', ahora conocida como 'Operación Luna', en la que se investiga el supuesto espionaje a famosos.

Una trama que comenzaba en marzo de 2022, cuando la productora se vio salpicada por la 'Operación Luna', en la que supuestamente había impulsado un supuesto espionaje ilegal a más de 140 famosos para obtener informaciones con las que nutrir su escaleta, y en la que uno de los famosos afectados es el cantante Francisco.

Francisco ha sido el último en pronunciarse contra la productora y el programa de Telecinco, que según se ha sabido hoy dejará de emitirse el 16 de junio. El cantante lo ha hecho en una entrevista concedida a 'La crónica Rosa', del programa "Es la mañana" que presenta Federico Jiménez Losantos en EsRadio.

Y es que, como bien explicaba Jiménez Losantos, Francisco es "uno de los espiados que acudieron a la justicia, en lugar de venderse a cambio de quitar la denuncia", algo a lo que el cantante ha querido referirse y explicar, lanzando una advertencia a La Fábrica de la Tele.

"Hay cosas que no se compran"

Para el cantante Francisco: "Hay cosas, que ante todo en la vida está la dignidad. Hay cosas que no se compran. No me van a comprar. Ni se les ocurra, ni lo han intentado. Yo con esta productora no quiero saber absolutamente nada de nada. Lo que han hecho no tiene nombre, no tiene calificativo. Y espero que reciban su merecido".

Porque, aunque en la denuncia aparecían más de 60 denunciantes, como bien apunta Federico Jiménez Losantos tras escuchar las explicaciones de Francisco: "Hay 60 denunciantes, todos espiados, aunque algunos renunciaron a esa demanda con tal de que les dieran alpiste en algún programa".

Algo que también confirmaba Francisco: "Otra amenaza es, simplemente, decir que no vas a salir nunca más en la cadena... Yo a mi edad puedo decir lo que pienso y lo que siento, y soy totalmente libre".