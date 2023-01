Roberto Leal sorprende con el cambio físico que le provocó presentar OT

Roberto Leal ha sorprendido a todos al desvelar, en el podcast de Laura Escanes, los estragos físicos que sufrió mientras presentaba Operación Triunfo.

Roberto Leal se ha convertido en uno de los presentadores por excelencia de la televisión española. El sevillano ha forjado una gran carrera presentando programas de mucho renombre, entre ellos dos de los más vistos ahora mismo, "El Desafío" y "Pasapalabra". Pero como todo el mundo, Roberto ha vivido momentos difíciles en televisión, y el presentador ha hablado de ello en el podcast de Laura Escanes, "Entre el cielo y las nubes", en Podimo.

Con motivo de la participación de la catalana en el programa "El Desafío", que presenta Roberto Leal, la influencer ha entrevistado al presentador en su podcast, quien nos ha dado a conocer algunos detalles curiosos de su carrera televisiva.

Y es que uno de los movimientos más importantes que hizo Roberto en su carrera, fue el paso de "España Directo" a "Operación Triunfo". Un paso que le hizo cambiar físicamente, o así se lo comentó Laura Escanes al presentador en su podcast: "Noté en ti un cambio físico cuando pasaste de España Directo a presentar Operación Triunfo".

Roberto Leal confiesa que "me empezaron a salir canas por la presión"

El propio presentador reconoció que tuvo un cambio físico en esa etapa, "yo tenía el pelo de color marrón y me empezaron a salir muchas canas por la presión que sentí de pronto". Y es que capitanear un proyecto tan importante como "Operación Triunfo", uno de los concursos históricos de la televisión española, puede pasarle factura a cualquiera: "Yo venía de ser reportero en "España Directo", luego me marché a Antena 3 y volví al programa como presentador. Cuando me dan la oportunidad de hacer OT, a mí me apetecía, pero era estar en el centro del foco".

Y estar en el foco siempre hace que sea más fácil que te critiquen, algo que con lo que le constó lidiar al presentador al principio: "Recibí muchos mensajes despectivos, que cuestionaban que me dieran esa oportunidad, porque venía de dar paso a reportajes de comida". Pero no hay mal que por bien no venga y gracias a eso ahora Roberto "puedo vivir tranquilo sin tener la lupa encima. Es lo que más me tranquiliza".