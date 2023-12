A Pedro Piqueras ahora sí que le queda un telediario: "Me da mucha pena dejarlo"

En la noche de este jueves, el periodista albaceteño presentará su último informativo en Telecinco, después de una carrera profesional de casi 50 años, los últimos 18 en Mediaset.

Pocas veces el famoso dicho de "a fulanito le queda un telediario" se cumple de manera literal. En la noche de este jueves, Pedro Piqueras conducirá su último informativo como presentador en Telecinco con lo que pondrá fin a una carrera periodística de casi medio siglo y a 18 años dando las noticias en la cadena de Mediaset.

Pedro Piqueras, antes de su último día al frente de Informativos Telecinco, manda un mensaje de agradecimiento: "Les voy a echar mucho de menos" > https://t.co/aJLXmYfCHM pic.twitter.com/bYnmocqvO4 — Informativos Telecinco (@informativost5) December 21, 2023

El informativo nocturno de este jueves será especial, por tanto, por su despedida y por el homenaje que le tienen preparados sus compañeros y en el que a buen seguro también hará acto de presencia Carlos Franganillo, el periodista, ex de Televisión Española, que le tomará el relevo.

Esto de @cfranganillo: "Que haya periodistas que lo único que quieren hacer es contar la realidad o acercarse a la verdad es una tarea heroica. Todo se ha contaminado". https://t.co/kbOtTLOTmG — Eva Baroja (@eva_baroja) December 21, 2023

En un emocionante video que se ha hecho viral en las últimas horas a través de las redes sociales, Pedro Piqueras ha recordado que es el último día de una carrera en la que "he hecho informativos 34 años, primero en Televisión Española, después en Antena 3 y luego en Telecinco, que es donde más tiempo he estado", y la reconocido, sin tapujos, que "me ha dado mucha pena dejarlo", aunque ha aclarado: "Es una decisión que tomé hace tiempo, hace unos dos años".

El periodista albaceteño, de 68 años de edad, ha desvelado que Mediaset le pidió que se quedara. "Me han dado todas las facilidades para seguir, pero creo que cuando uno toma una decisión largamente meditada, es así". Piqueras ha reconocido que echará mucho de menos a los telespectadores, "a todos", porque "mi vida ha sido la televisión".

Además, el mítico presentador de informativos, ha querido compartir con los internautas si incertidumbre por su futuro. "Me da un poco de miedo lo que vaya a pasar el lunes, sin agenda, pero seguro que todo irá bien".

Y, por supuesto, sus últimas palabras han ido para el periodista que le sucede, Carlos Franganillo, en cuyo desembarco en Telecinco ha tenido mucho que ver con su opinión claramente favorable. "Es un tipo excelente, tan excelente, que yo creo que no me van a echar de menos", ha concluido un emocionado Pedro Piqueras.