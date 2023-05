Ana Rosa abandona las mañanas de Telecinco y ocupará la tarde en vez de Sálvame

Aunque se conocía que Unicorn Content se encargaría de esa franja, Mediaset anuncia que será la propia Ana Rosa Quintana la que esté al frente de un nuevo formato en las tardes de la cadena.

El terremoto ocasionado por el fin de Sálvame -que ya venía anunciándose desde hace mucho tiempo- sigue teniendo réplicas en Mediaset España. El programa de Telecinco celebraba, muy discretamente, la pasada semana su 14 aniversario, como si fuese una señal de que su final estaba muy cerca y no había ánimos para fiestas. A esto, además, había que añadir que en la reciente promoción que hizo el grupo de Fuencarral sobre sus grandes bazas para la temporada no estaba incluido el espacio de Jorge Javier Vázquez y María Patiño. Otro indicio de que no habría futuro.

Y no íbamos mal encaminados. Con el cambio en la cúpula de Mediaset España con la salida de Paolo Vasile, a finales de la semana pasada se confirmaba que el histórico y polémico programa finalizará el próximo 16 de junio. Y no porque se vayan de vacaciones, sino que a partir de septiembre, la franja que ocupaba Sálvame será para, nada más y nada menos, que Ana Rosa Quintana. Y no es que la productora Unicorn Content se encargará de buscar con qué cubrirla, que también, sino que la reina de las mañanas de Telecinco se traslada a la tarde.

Ana Rosa Quintana se hace con las tardes de Telecinco

Mediaset, a través de una nota de prensa, ha anunciado que Ana Rosa Quintana abandonará casi por completo el espacio matutino que lleva su nombre para encargarse de sustituir a Sálvame por las tardes y frenar el ascenso de audiencias tanto de Antena 3 como TVE. Y, como no podía ser de otra manera, será su propia productora, la que se encargue de "buscar" un formato para la presentadora y así garantizar la información y el entretenimiento también por la tarde. Cabe recordar que Unicorn Content, un 33% propiedad de Mediaset, controla en gran parte la parrilla de Telecinco.

.@anarosaq presentará las tardes de Telecinco a partir de septiembre https://t.co/PLJoV8rNre — Mediaset España (@mediasetcom) May 8, 2023

Pero hay más, pues el grupo de Fuencarral, ha anuncia ya programa para el verano, Así es la vida, que tendrá como presentadora a Sandra Barneda, quien ha disparado su popularidad en el grupo tras presentar La isla de las tentaciones. La idea es que este espacio empiece el lunes 19 de junio y que no dure más allá de septiembre, justo antes de que comience el "nuevo" Telecinco, del cual ya hay alguna pista, pues hace unos días se conocía que la principal cadena de Mediaset prepara el regreso de ¡Alla tú!, uno de los concursos más recordados, con una mecánica renovada y con Jesús Vázquez al frente.

¿Qué le ha pasado a 'Sálvame'?

La pérdida del liderazgo en las tardes ha sido uno de los primeros motivos que han provocado el adiós del mítico programa. Aunque seguía superando en algunos momentos en audiencia a la competencia, manteniéndose a diario por encima de la media de su cadena, haber perdido el liderazgo hizo mella. Pero, no ha sido la única causa. El nuevo código ético impuesto por la nueva directiva de Mediaset, que restringía muchos de sus contenidos, acabó con toda posibilidad de supervivencia. Entre las medidas, se encontraba la prohibición de que los presentadores o colaboradores de programas de entretenimiento emitieran opiniones o comentarios políticos, y tampoco se permitía atacar o criticar a otros espacios de Mediaset, a sus presentadores o colaboradores. Además, desde la dirección del grupo se invitó a evitar hablar de determinados personajes que hasta entonces habían sido algunos de los protagonistas de las tertulias de Sálvame como Rocío Carrasco, Kiko Rivera, Bárbara Rey o José Ortega Cano.