El momento más tenso de Frank Blanco al enfrentarse con un invitado en directo

Ocurría en la tarde ayer, mientras se encontraba al frente de “TardeAR”, cuando el periodista perdía los nervios con un supuesto timador durante una conexión en directo.

Frank Blanco se ha enfrentado este viernes al momento más tenso de su profesión desde que tomara las riendas de las tardes de los viernes en Telecinco, sustituyendo a Ana Rosa Quintana, en TardeAR.

El presentador, que destaca por su templanza a la hora de afrontar las noticias, perdía los nervios en directo este viernes durante una conexión, cuando intentaba entrevistar a un hombre de nacionalidad brasileña que está acusado de alquilar como alojamiento turístico un local comercial en Lanzarote.

Tras comentar la noticia y ver las imágenes del complejo que regentaba el presunto timador, quien instalaba tiendas de campaña por 25 euros la noche, el presentador daba paso al propietario: “Hay que alabar que ahora mismo conecta con nosotros porque él defiende la legalidad de este negocio”, explicaba el que fuera locutor de Los 40 principales.

Pero la sorpresa que les esperaba era del todo inesperada. Y es que, el entrevistado dejaba a todos con la boca abierta al asegurar que tenía que dar "una noticia de última hora", procediendo a anunciar: "el rey Felipe VI se ha divorciado".

Frank Blanco despide fulminantemente a un invitado en 'TardeAR' por lo ocurrido en directo

Un hecho que dejaba perplejo al presentador, que le advertía de que finalizaría el directo si no se ceñía a dar su testimonio: "Si has conectado con nosotros para trolear el programa, lo tenemos tan fácil como cortar la conexión", le espetaba indignado.

"Os he escuchado conjeturando y haciendo alusiones sobre el negocio. Imagina que yo también doy una noticia falsa", se defendía el presunto timador, mientras Blanco le interrumpía, sin ocultar su enfado: "Aquí el turno de palabra lo reparto yo. Precisamente por si hay algo que no se ajusta a la realidad, te damos la oportunidad de dar tu versión. ¿Este negocio es legal sí o no?", preguntaba, apremiando al invitado.

El intercambio de palabras no cesaba y, tras varios minutos de desencuentro entre ambos, el protagonista se disponía a dar su versión de los hechos y negaba la mayor: "No es un alojamiento turístico, nunca lo fue. No alquilo habitaciones y mucho menos tiendas de campaña", explicaba.

Una afirmación que no convencía a Blanco, quien volvía a interrumpirle para, sin dilación, cortar la conexión. "No me estás contestando a nada de lo que te pregunto y, como en la televisión el tiempo es oro, los minutos que teníamos destinados a que nos dieras tu versión los hemos agotado. Gracias y un abrazo. Lo siento, no me interesa ya", aseguraba, finalizando la fallida entrevista.