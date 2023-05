Juan Antonio Alcalá obliga al medio de Galiacho a aclarar su salida de COPE

El Cierre Digital, que contó en exclusiva la salida del periodista del equipo de deportes de la radio de la Conferencia Episcopal, ha tenido que "recoger cable" en sus informaciones.

Juan Antonio Alcalá ya no pertenece a la Cadena COPE. Y esta noticia, esperada por muchos, la publicó en exclusiva El Cierre Digital, el diario que dirige el televisivo Juan Luis Galiacho. Alcalá no aparecía en los programas de la emisora de la Conferencia Episcopal desde aquella vergonzante noche en la que manipuló un audio de Luis Enrique para dejar en ridículo al exseleccionador nacional a cuenta de sus polémicos streams desde el Mundial de Catar. Aquella acción le valió la reprimenda pública de uno de sus jefes, Juanma Castaño, que tuvo que pedir perdón por la manipulación.

Desde aquel momento, Alcalá no volvió a aparecer en las ondas de COPE y su salida ya es un hecho. Sin embargo, los abogados del polémico periodista deportivo no están muy contentos precisamente con las informaciones que el digital de Galiacho ha ido publicando sobre su caso. Y, por ese motivo y en cumplimiento del derecho de rectificación previsto en la Ley 2/1984, han obligado a publicar una serie de rectificaciones respecto a las dos informaciones publicadas bajo los titulares de "COPE despide a Juan Antonio Alcalá seis meses después de que 'manipulase' un audio contra Luis Enrique" y "Juan Antonio Alcalá amenaza de forma velada al redactor de El Cierre Digital que destapó su salida de COPE".

Falso. Juan Antonio Alcalá decidió no renovar su contrato a finales de 2022. Y en Cope se respetó su decisión. No hay más.

Y no me extrañaría nada que ante tantos ‘inventos’ tome medidas legales en defensa de honor. https://t.co/Y4AOwzc533 — Juan Carlos Xuancar (@JCXuancar) May 14, 2023

Este mismo domingo, El Cierre Digital publicó que "el Sr. Alcalá no ha sido despedido de la COPE, siendo su salida voluntaria", como ya afirmó el jefe de Deportes de COPE, Xuancar González, nada más conocerse que Alcalá ya no estaba en COPE. Además, el digital de Galiacho tuvo que aclarar que "la misma (la salida de Alcalá) no trae causa de ningún tipo de “manipulación” de un audio ni vino precedida por el “apartamiento” de sus responsabilidades profesionales". Y, por último, también ha publicado que "el Sr. Alcalá no ha cobrado de la cadena COPE indemnización alguna por despido ni por ningún otro concepto".