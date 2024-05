Camela manda un mensaje a Nebulossa a una semana de la final de Eurovisión

El dúo de artistas ha querido hablar sobre los cantantes valencianos que ya se encuentran en Malmö para representar a España en la final de Eurovisión de la próxima semana.

Aunque a penas faltan 6 días para que Nebulossa se suba al escenario de Malmö y el dúo alicantino se encuentra inmerso en los ensayos finales previos a su actuación, esto no les está librando de tener que escuchar las opiniones que otros artistas tienen sobre ellos. Los últimos en hablar de Nebulossa y su canción 'Zorra' ha sido Camela, quienes han aprovechado que recibían la Gran Cruz del Dos de Mayo en Madrid para lanzar un mensaje sobre nuestros representantes de Eurovisión.

"A mí me encanta la canción y no tengo ningún prejuicio sobre ello. Me encanta la canción y me encantan ellos porque son majísimos" explicó contundente Dioni ante los micrófonos de Europa Press después de asegurar que ellos no tienen problema con la letra de la canción, algo que otros artistas si han mostrado a la hora de valorar 'Zorra'.

Por su parte, Ángeles, la otra integrante de Camela, recalcó lo mismo que Dioni: "Para mí, el respeto es lo primero y España es España, esperemos que salgan con una buena puntuación para España". Unas palabras con las que le deseaba la mejor de las suertes al dúo alicantino de cara a la gran final de Eurovisión.

Camela no se ve en Eurovisión

Ante la pregunta sobre la posibilidad de acudir ellos como representantes de España a Eurovisión, Camela lo tiene más que claro: "Creo que es una responsabilidad muy grande, estaría muy nerviosa y no lo podría hacer bien por los nervios". Además, Dioni tampoco se mostró especialmente ilusionado con la posibilidad de acudir al festival de la música: "Nosotros, la verdad, que no nos vemos ahí".

Y es que, Eurovisión es un festival que no es para todos los artistas, de hecho hay muchos artistas de mucho renombre, además de Camela, que han rechazado participar. Bertín Osborne fue uno de ellos, el cantante lo confesaba hace años en un episodio de "Mi casa es la tuya", pero también otras artistas como Lolita Flores, Carlos Baute, Merche e incluso Isabel Pantoja.

También hay alguno que, aunque en un principio rechazaba participar años después se subía al escenario de Eurovisión, ese fue el caso de Ruth Lorenzo, que en el año 2009 rechazó participar en el festival, pero que posteriormente, en 2014, representó a España con su tema 'Dancing in the rain'.