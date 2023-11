Antonio Lobato deja su futuro en la F1 en el aire tras 18 años narrando

El narrador termina contrato con DAZN, que ha conseguido los derechos del deporte de motor hasta 2026, y ha dejado su futuro abierto.

DAZN España se ha hecho con los derecho en exclusividad de la Fórmula 1 hasta el año 2026, una noticia sobre la que el narrador Antonio Lobato, que lleva ligado al deporte desde hace más de 18 años, estuvo hablando en "El Partidazo" de la Cadena COPE.

El periodista asturiano ha explicado en que situación se encuentra su contrato y como estos cambios le podrían afectar. Al hilo de la noticia sobre DAZN, Juanma Castaño le preguntaba a Lobato si "¿vas a seguir hasta 2026?", y el narrador ha respondido sin rodeos: "Yo, a partir del Gran Premio de Abu Dhabi, soy libre".

Y es que el contrato de Antonio Lobato no está ligado a DAZN, sino a Movistar Plus+. Porque aunque DAZN adquirió los derechos de la Fórmula 1 en el 2020, la producción siguió perteneciendo a Movistar, quienes ofrecían las carreras a través del canal DAZN F1. Pero ahora que la licencia de derechos es exclusivamente de DAZN, las cosas van a cambiar mucho.

Antonio Lobato deja su futuro en el aire

El periodista ha recalcado varias veces en la entrevista que está abierto a cualquier tipo de contrato: "Quedo libre, si necesitas un comentarista de fútbol...". Aunque también se ha dejado querer por DAZN, anunciando que, si hay una buena oferta podría continuar: "Terminaré mi contrato. Si DAZN está interesado, me ofrecen un proyecto que me pueda interesar, que me apetezca, que sea emocionante y que me venga bien, podemos hablar".

Además, Lobato ha explicado algunas de las condiciones que exigiría en esas negociaciones con DAZN. Una de ellas es la de no viajar a los circuitos, aunque su opinión ha cambiado y estaría dispuesto a acudir a algunas: "Todas las carreras, no. Pero no hay nada innegociable en la vida... Echo en falta ir a algunos grandes premios, algo que vendría bien para mantener contacto y ver de cerca la historia. Lo que no haría nunca, son las 24 carreras.

Antonio Lobato ha sido la cara más reconocible de la Fórmula 1 desde hace casi 20 años. Comenzó a narrar el deporte de motor en 2004, cuando Telecinco adquirió los derechos, y desde entonces el narrador ha ido sumando años a su currículum. También pasó por La Sexta, cuando la cadena emitió la F1 entre el 2009 y el 2011, y en Antena 3, donde retransmitió las carreras en 2012. Finalmente, en el 2018 el asturiano fichó por Movistar Plus+, donde ha permanecido hasta este año.