Las redes dictan sentencia sobre el cambio y la nueva etapa de "Socialité"

Este fin de semana el programa "Socialité" daba comienzo a una nueva etapa en la que ha sufrido grandes cambios. El programa que se emite en Telecinco cerraba este sábado su antigua etapa y daba comienzo a una nueva era con el estreno de un nuevo plató, unos nuevos grafismos y una nueva dupla de presentadores.

Porque además de María Verdoy, que se ponía al frente del programa en diciembre del 2023, "Socialité" va a tener otro nuevo presentador. Se trata de Antonio Santana, quien acompañará a la presentadora valenciana los fines de semanas hasta que el programa se establezca en Divinity a partir de este lunes 10 de junio.

Pero el verdadero comienzo del nuevo "Socialité" ha sucedido este sábado, cuando los espectadores de Telecinco han podido asistir a la reinvención del programa que durante tanto tiempo presentó María Patiño. Una reinvención que llegaba con cambios en su línea gráfica, nuevo logo, nuevos grafismos, nuevos colaboradores y reporteros, nuevo enfoque y nuevo plató, y que ha levantado unas opiniones muy claras entre los espectadores.

Según explicaban desde Telecinco, este nuevo "Socialité" "ofrecerá un repaso de las noticias de actualidad social desde un punto de vista divertido, entretenido y ameno, ahondando en el universo de las celebrities y tendencias". Un mensaje con el que Mediaset daba paso a una nueva era, aunque luego la realidad ha sido bastante diferente.

Como suele suceder cuando un programa trae importantes cambios como los que ha tenido "Socialité", los espectadores no tardaban en lanzarse a las redes sociales para dar su opinión sobre el programa, aunque en el caso del espacio de Telecinco ha sido más bien para lanzas sus críticas. Porque prácticamente todos los comentarios que se pueden encontrar en Twitter son una lluvia de críticas contra los cambios.

Muchas claman contra el cambio de colores del programa, que ahora luce más "blanco" y parece haber provocado que "Socialité" pierda su esencia. Pero no solo el cambio de colores ha disgustado a sus seguidores, también el estilo del programa, que ahora pasa a ser un cúmulo de vídeos y conexiones que introducen ambos presentadores, o el nuevo plató, que muchos han calificado como "antiguo" o "arcaico": "Ahora parece un programa cutre de tele tienda de madrugada, donde te venden la turbomatic y el colchón Lo Mónaco".

No solo han perdido la esencia que les diferenciaba del resto , si no que la evolucion de los grafismos son horribles y el plató no tiene originalidad ninguna ... #Socialité8J