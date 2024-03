Uno de los campeones de 'Pasapalabra' ya apunta a otro concurso de La Sexta

Tras precisamente reaparecer en la llamada "Noche de campeones" del programa que presenta Roberto Leal, este mítico concursante de 'El Rosco' ya tiene un nuevo objetivo entre ceja y ceja.

De un tiempo a esta parte ha aparecido una nueva figura que ronda el panorama televisivo patrio: el que podemos llamar “concursante profesional”. Son esas personas que dedican su vida, como si fuese un trabajo a tiempo completo, a estudiar conocimientos para participar en los concursos televisivos. Si hay un programa en el que hemos visto este tipo de “profesionales de los concursos” es Pasapalabra.

Estamos hablando de concursantes como Orestes Barbero, Pablo Díaz o Luis de Lama. Nombres reconocibles para la audiencia del mítico programa que presenta Roberto Leal y que vive su segunda etapa en Antena 3 desde el año 2020. Todo ellos estuvieron hasta cientos de programas intentando llevarse el premio final hasta conseguirlo y lo hacían preparándose cada día más y más, estudiando no solo las posibles preguntas sino también repasando todos los programas de la hstoria. Pues bien, uno de estos campeones, Luis de Lama, tiene un nuevo objetivo entre ceja y ceja y se trata de otro concurso de Atresmedia.

El guardia civil de profesión ha anunciado en sus redes sociales que ya se está preparando para el casting de ¿Quién quiere ser millonario?, que se emite en La Sexta. Estamos hablando de otro de los concursos más míticos la televisión y que también vuelve tras un largo tiempo de ausencia. Y también uno de los más difíciles de todo el panorama televisivo si hablamos de alcanzar su premio final.

“He dejado las palabras por el momento. Primero tengo que pasar el casting, pero mientras sé si lo he logrado o no, toca prepararse y desoxidarse por ¡si por fin! puedo participar en uno de los concursos más icónicos de la historia de la televisión: Quien quiere ser millonario”, ha escrito Luis de Lama acompañando el texto de fotos mienrtas estudia y se prepara.

El madrileño protagonizó uno de los duelos más interesantes de la historia de Pasapalabra batallando durante meses con Pablo Díaz por el rosco final. Lucha que finalizó tras 84 programas (20 victorias, 38 derrotas y 26 empates durante sus enfrentamientos con Pablo) un 26 de enero de 2021 cuando Luis al perder en la ‘Silla Azul’.

De hecho la última vez que le vimos en acción fue contra otro de esos concursantes profesionales como Orestes Barbero, que se ha convertido en 'cazador' en el programa de TVE que lleva este mismo nombre. Fue en la 'Noche de Campeones' de Pasapalabra que se emitió a modo de especial en el Día de Reyes y que midió en la final a Luis y a Orestes, resultando “campeón de campeones” este último. Orestes le ofreció la mitad de los 25.000 euros del premio pero el guardia civil anunciaba en redes que los rechazaba porque Orestes los merecía.

Veremos la suerte que tiene ahora en ¿Quién quiere ser millonario?, como decimos uno de los formatos en los que es más difícil conseguir el premio final. Antes de que llegue el momento de ver concursantes que han pasado el casting, a modo de promoción el programa, presentado por ahora por Juanra Bonet, emitirá una edición especial de famosos como ya hizo antaño y en la que pudimos ver a Mario Vaquerizo o David Broncano. En esta edición se sentarán en la silla más famosa de la televisión Paco León, José Mota, Eva Soriano, Máximo Huerta o Silvia Abril.