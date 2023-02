Rosalía "se cuela" en TVE en mitad del programa de "El comodín" con Albizua

El presentador de La Uno ha dejado una anécdota muy divertida parando el concurso para mostrar sus dotes musicales, entonando el estribillo de una popular canción de la artista.

El comodín, el concurso de TVE que presenta Aitor Albizua, ha vuelto a regalar otro momento divertido en las redes sociales. Después de que se viralizase aquella concursante que llevó al programa de La Uno a su cita, llega un nuevo vídeo de algo insólito que ocurrió. ¿Te imaginas llevarte a tu expareja como amuleto de la suerte? Y no solo eso, sino ¿entonar Despechá de Rosalía junto al presentador del programa? Pues esto es lo que sucedió este martes. Pero este momentazo, además, se vio completado con la intensidad de Aitor Albizua, que se desmelenó y lo dio todo en el plató.

Patricia, que así se llama la protagonista de este momento, llegaba al plató de El comodín junto a su expareja, Roberto, para que le diera suerte. Esto dejó perplejo al presentador de TVE, que no pudo evitar decir lo que pensaba sobre la presencia de este joven: "Me he quedado un poco así porque, hombre, normalmente el ex o la ex, tal… Pero, buen rollo, ¿no?". Una historia que acabó con "una posible reconciliación", según los comentarios de ambos. Pero el verdadero protagonista de todo esto fue Albizua cuando se arrancó a cantar por Rosalía.

Aitor Albizua se desmelena entonando "Despechá"

El momentazo tuvo lugar en la cuestión musical, que, inevitablemente despertó las ganas de cantar y bailar de Aitor Albizua. "Baby, no me llames que yo estoy ocupá olvidando tus males. ¿A qué canción de Rosalía pertenece esta letra?", decía la pregunta que tenía que resolver Patricia a la que se le daban cuatro posibles respuestas. En cuanto la concursante acertó señalando Despechá, el presentador de TVE aseguró que no se cansaba de bailarla. Después de las aclaraciones de Esti, la voz en off del concurso, sugirió al vasco y a la concursante, que la cantaran.

Y así comenzaba uno de los momentos más divertidos de El comodín. Aitor Albizua no solo entonó el inicio y parte del estribillo de la canción de Rosalía, sino que se desmelenó bailándola y haciendo multitud de gestos de la coreografía de la canción. "Y soy yo la que lo acaba de dejar con su expareja y tú te la sabes a la perfección, ¿eh?", le dijo Patricia al presentador de TVE a modo de pullita cuando terminó de cantarla. "Todos hemos estado despechados alguna vez y esto hay que tomárselo con mucho sentido del humor, que hemos venido a jugar", se excusaba el vasco.