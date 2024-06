Juan del Val destroza a los palmeros de Sánchez y Begoña con la dura realidad

Al colaborador de 'El Hormiguero' le cuesta diferenciar si lo que vio en el mitin del PSOE en Benalmádena fue real o formaba parte de un sketch de humor de algún programa de televisión.

En pleno terremoto del caso Begoña Gómez, este miércoles Pedro Sánchez decidía aparecer en el mitin del PSOE de cara a las elecciones europeas junto a su esposa. Una decisión que casi ha sido entendida como un reto del presidente del Gobierno a los no pocos que piden no solo que dé explicaciones sobre los negocios investigados de su mujer sino que dé el paso y dimita ante una situación que nunca antes se había dado en nuestra democracia.

Lo hacía bajo un sol de justicia propio de Málaga en junio y primero con los gritos, coreando, de "Pedro, Pedro…" a los que se sumaron al instante los de "Begoña, Begoña…". Todo ello jaleado por los propios protagonistas; por una María Jesús Montero a la que le encanta ser el perejil de todas las salsas y que no puede evitar ser la animadora de la fiesta en este tipo de eventos y en estos momentos puntuales; y por el líder de los socialistas en Andalucía, Juan Espadas.

Aplausos y vítores para Begoña Gómez en el mitin del PSOE en Benalmádena.



Los socialistas luchando con fuerza contra la corrupción. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/eWy9h3U76r — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) June 5, 2024

Aplausos y vítores con los que no está de acuerdo Juan del Val y así lo ha transmitido durante la mesa de análisis de actualidad de este jueves en El Hormiguero. El colaborador del programa de Pablo Motos ha dado su opinión acerca de esos aplausos y no ha podido ser más claro y rotundo. Al escritor no le cabe en la cabeza esta actitud por parte de los simpatizantes y votantes socialistas, que lejos de criticar que se investigue a Gómez por posible tráfico de influencias, la aplauden como si de una heroína se tratara. De hecho, le cuesta distinguir entre realidad y ficción.

🔥🔥 Juan del Val sobre el mitin del PSOE y los gritos de “Begoña, Begoña” y “no pasarán”:



“¿Pero qué tienen 6 años? ¿No ven que eso es patético y ridículo?” pic.twitter.com/AODBySZFYK — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) June 7, 2024

"Lo del mitin en Benalmádena…Es que a mí me parece un sketch. Os prometo que cuando yo escuché lo de ‘Begoña, Begoña…’ pensaba que era una cosa de risa", explica Juan del Val haciendo el gesto de aplaudir. "Pero no, era verdad. Y el no pasarán. ¿Pero qué tienen, 6 años? No se ven desde fuera lo ridículo y lo patético que es eso?", aseguraba el colaborador antes de hacer una comparación que también llamaba la atención del resto de la mesa.

Juan del Val cree que Sánchez y Trump son muy parecidos

"Pedro Sánchez se parece muchísimo a Donald Trump, en un montón de cosas", afirmaba el marido de Nuria Roca ante la risa de sus compañeros antes de explicarse: "Por ejemplo, cada vez que a él se le ataca, la relación que mantiene de los con los medios de comunicación es acusarles, inculpar a la justicia". "Eso sí, Pedro Sánchez es más guapo que Trump", concluía entre risas el colaborador de El Hormiguero.