Anne Igartiburu supera su baja en las Campanadas de TVE con un nuevo plan

La presentadora será la maestra de ceremonias de un espectáculo que tendrá lugar en Fuenlabrada con el que dará la bienvenida al 2023.

Anne Igartiburu pasa página después de que haya causado baja en las Campanadas de RTVE tras darlas durante 17 años interrumpidos. La presentadora de 'Corazón' será la conductora de un acto preúvas organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que tendrá lugar el mismo sábado 31 de diciembre a partir de las 11:30 horas. La actual concursante de la décima edición de 'Tu cara me suena' se pondrá al frente de un espectáculo que contará con música en directo y las actuaciones de cantantes conocidos como Soraya Arnelas y Javier Labandón (El Arrebato).

Según explica la revista 'Semana', la idea inicial del consistorio madrileño era que este evento tuviera lugar el viernes 30 de diciembre, algo que se pensó teniendo en cuenta con que Igartiburu se iba a poner al frente de las Campanadas de RTVE. Después de quedarse fuera de la retransmisión, se cambió la fecha a la Nochevieja.

Este evento preúvas se produce después de que la propia Anne Igartiburu tuviese que dar paso en 'Corazón' a un reportaje de Ana Obregón como conductora de las Campanadas de RTVE después de que fuese apartada de la retransmisión especial tras 17 años consecutivos al frente de ella.

“Prometo antes de las Campanadas me voy a meter en mi casa, con mi mascarilla, para no contagiarme de nada”, aseguró en una clara referencia al contratiempo que sufrió días antes de las campanadas al dar positivo en covid: “Porque yo este año estoy en las Campanadas con mis Morancos y nos vamos a reír todos muchísimo”. A su finalización y antes de pasar al siguiente tema marcado por la escaleta, Igartiburu reaccionó al vídeo con unas palabras que no pasaron por desapercibidas para los espectadores de la cadena pública: "Y ahí estaremos para veros, claro que sí".