Nuria Roca se enfrenta a un invitado en La Sexta por sus "malas" palabras

La presentadora de "La Roca" se vio obligada a intervenir por el vocabulario que estaba utilizando este "ofendido" por Juan del Val, saliendo en su defensa: "lo otro no lo dijo".

Un domingo más, La Sexta ha ofrecido una nueva entrega de La Roca, el programa que presenta Nuria Roca la tarde del último día de la semana. Como en cada emisión, en la sección El club de los ofendidos, Juan del Val, colaborador del formato y marido de la presentadora, recibía "su merecido", ya que tenía que aguantar las palabras de algún indignado en pleno directo por algo que habría dicho el escritor días atrás. Los anacardos fueron el detonante del "enfado" de Nuria Roca.

El domingo anterior, Juan del Val no tenía ningún tipo de reparo en afirmar que este fruto seco, el anacardo, era "una mie***". Con esto de base, Nuria Roca adelantaba que ese sector se había enfadado: "No te puedes ni imaginar. Bueno, no hace falta que te lo imagines, porque te van a cantar las cuarenta", aseguraba la presentadora de La Sexta, antes de dar paso a Raúl Díaz, trabajador del departamento de publicidad de una empresa de frutos secos donde el 80% de sus ventas proceden, precisamente, del anacardo.

Juan del Val se enfrenta al Club de los Ofendidos

La Roca daba paso a Raúl Díaz, quien conectaba en directo con La Sexta con "el arma cargada" y pidiendo silencio a Juan del Val para poder explicarse. "Si me deja hablar... Llevamos 24 años dedicándonos a la elaboración y venta de frutos secos [...] A nosotros ese comentario nos parece innecesario", apuntaba el joven. Nuria Roca, en lugar de quitarle hierro al asunto, añadía que durante la época estival, casi "50 familias" viven de esta compañía. Tras esta apreciación, el "ofendido" seguía dando su opinión. "¿Sabéis lo que pasa? Que yo puedo llegar a entender que, al igual que hay cosas que a mí no me gustan, a Juan tampoco. Como a todos, es respetable", preparando así el terreno para su dardo.

"Lo que me llama la atención es que una persona que se dedica a este medio y que supuestamente tiene unas tablas y un vocabulario se dirija hacia mi trabajo como una p*** mie***", soltaba Díaz en pleno directo de La Sexta, refiriéndose a las palabras utilizadas por Juan del Val. Sin embargo, ante el tono utilizado por este joven, muy alejado de la broma, hizo que Nuria Roca interviniese: "¡No, no, no! Espera, Raúl... Dijo que era una mie***. Lo otro no lo dijo". Pero este trabajador del sector no iba a quedarse sin decir algo más: "Dejadme que le dé un consejo. Ha dicho que no se le ocurría otra palabra para decir. Yo creo que es porque no sabe que los anacardos reactivan las funciones cerebrales. Igual si se toma uno, encuentra las palabras adecuadas", soltaba el joven.