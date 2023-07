Alsina ‘liquida’ al sanchismo con una lección sobre mentiras a Félix Bolaños

El director de Más de uno en Onda Cero sigue con sus magistrales entrevistas. En esta ocasión ha puesto en evidencia las mentiras del ministro de la Presidencia y de la campaña del PSOE.

Carlos Alsina sigue triunfando en Onda Cero y no sólo en su emisora, también se ha hecho un fenómenos de las redes sociales gracias a sus comentadas y celebradas entrevistas.

Después de su comentada cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su primera pregunta tras cinco años de ausencia del líder del PSOE en la radio de Atresmedia (¿por qué nos ha mentido tanto presidente?) , este martes 18 de julio, a cinco días de la cita con las urnas, pasaba por Más de uno el ministro de la Presidencia, y mano derecha de Sánchez, Félix Bolaños.

En su cita radiofónica matinal, Bolaños tiraba de argumentario electoral socialista y esquivaba cada una de las preguntas para responder arremetiendo sistemática contra su rival, y favorito para llegar a La Moncloa según todas las encuestas menos la del CIS de José Félix Tezanos, el candidato y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Alsina intentaba lanzar sus preguntas y, sobre todo, que Bolaños se las contestase cuando el ministro volvía a acusar de Feijóo de mentir en la campaña cuando este motivo le hizo estallar al rey de las mañanas de Onda Cero:

“Bueno, no quiero insistir en esto de las mentiras porque luego me reprochan que pregunto cosas y no se qué, pero ustedes algunas nos han colado, con todo el cariño se lo digo, que no son cambios de criterio, esto es opinión, sino falsedades”.

Ya con un tono más severo, Félix Bolaños trataba de desmentir las afirmaciones de Carlos Alsina:

“Permítame que se lo rebata, con todo el cariño. Mire, no es lo mismo cambiar de posición política y decir que yo veía así las cosas en Cataluña o veía así las cosas en determinado aspecto. Vino aquí el presidente del Gobierno y se lo explicó bien claro”.

Y, como es habitual en él, Alsina no sólo no se conformaba con su respuesta sino que remataba a su entrevistado de forma sencilla pero muy contundente

“Bueno, a mí no me convenció mucho”.

Carlos Alsina, Felix Bolaños y las Cajas

Ni que decir tiene que la entrevista de Carlos Alsina –ahora en el Gobierno, PSOE y la Cadena SER en plena guerra contra él- ha sido muy comentada en las redes sociales y ha provocado de nuevo las críticas a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno por lo de siempre, “lo mucho que nos han mentido durante estos años”.

Y, para concluir este resumen de la entrevista que les hacemos en ESdiario, dejamos otro momento destacable: el soberano corte de Alsina a Bolaños cuando sacaba pecho del sistema de inspección bancario a nuestras Cajas.

Bolaños “el sistema de inspección de las cajas y entidades financieras es un sistema que ha sido copiado fuera de nuestro país porque tiene unos profesionales y unos métodos ejemplares”



Alsina: “¡claro! por eso acabaron cómo acabaron las cajas”



Quebradas en 2009 con ZP pic.twitter.com/Hb5kukTdcg — Irene Robles de Alda 🇪🇸 (@IreneRAlda) July 18, 2023

Bolaños alardeaba de que “el sistema de inspección de las cajas y entidades financieras es un sistema que ha sido copiado fuera de nuestro país porque tiene unos profesionales y unos métodos ejemplares”.

Y Alsina tiraba de ironía para destrozar al ministro de la Presidencia:

“¡Claro! por eso acabaron cómo acabaron las cajas”.