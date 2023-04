Edu Soto pide el libro de reclamaciones de Pasapalabra por culpa de Roberto Leal

El presentador no dio por buena una de las respuestas durante una de las pruebas del mítico concurso de Antena 3 y el actor no estaba conforme con la decisión y, en broma, pidió el libro.

Pasapalabra es uno de esos programas de los que no te puedes perder ningún detalle y, mucho menos, un segundo de su emisión, pues no sabes en qué momento los invitados, los concursantes o el propio Roberto Leal te pueden sorprender. Es verdad que siempre hay pruebas que se prestan más a la risa, los piques e, incluso, de regalar algún momento para la historia. Una de ellas es 'la pista musical', ya que debido a su dinámica y temática, los participantes dejan ver su lado más competitivo. Gracias a esta prueba, Edu Soto y Andrea Duro regalaban a los espectadores de Antena 3 y fieles seguidores del formato y momento único.

El presentador lanzaba una de las primeras pistas en el turno de ambos: "Vamos a viajar al año 1980, por cinco segundos… ¡Música!". Pero la actriz de Física o Química fue mucho más rápida que su rival y apretó el pulsador en primer lugar. Aunque de nada le sirvió, ya que terminó por reconocer que no conocía el título exacto de la canción, mientras empezaba a tararearla. "No me sé exactamente el título", reconoció Duro.

La reclamación de Edu por una prueba de Pasapalabra

Como la actriz no respondió, pues tararear no cuenta, el rebote fue para Edu Soto, que se puso a cantar la canción con un inglés muy peculiar. Roberto Leal, aunque vea la "buena" intención, y el intento del humorista, no dudó en exclamarle que "te las estás inventando, no has dado ni una. He pensado, que qué bien y qué mal a la vez". Pero nada, ninguno de los dos consiguió adivinar de qué canción se trataba, ni con las siguientes pistas.

Edu Soto, ya a la desesperada, llegó a ponerse de pie para ver si así, por arte de magia -o de altura- le venía la letra a la cabeza. "Estás muy cerca, pero no", insistía Roberto entre risas mientras que daba paso a la lectura de la siguiente pista: el título desordenado. Ni con esas, fuero capaces de acertar el título de la canción. Esto frustró mucho al humorista que acabó "enfadado" y queriendo poner una reclamación al concurso, o al presentador, de Antena 3: "¡El libro de reclamaciones!". Después de tanto lío, al final, Edu y por un segundo consiguió acertar con la canción: Another one bites the dust, de Queen. "¡Por un segundo lo que hago!", exclamaba.