Frank Blanco recuerda el día en que una famosa presentadora le tocó sus partes

El ex de Anda Ya y Zapeando rememora la curiosa forma de saludar que tiene la televisiva, que además quiso comparar su tamaño "para ver si los tiene como el Gran Wyoming"

El televisivo Frank Blanco, antes estrella de la radio, ha visitado el programa radiofónico ‘A las Bravas’, conducido por su amigo Raúl Pérez en la Cadena SER. Ambos mantienen una amistad que se consolidó durante su etapa en el programa matutino de Los40 ‘Anda ya’. Por eso, el expresentador de ‘Anda ya’ y ‘Zapeando’ ha aceptado el reto más picante de la radio.

Frank Blanco aceptó recordar sus mejores momentos radiofónicos demostrando que hay acontecimientos imposibles de olvidar, como el que le ocurrió con Mercedes Milá. El comunicador fue el presentador del famoso programa matinal de los40 durante seis años, tiempo más que suficiente para que le pasaran todo tipo de anécdotas.

Una de las más recordadas fue la visita de Mercedes Milá. "Llevábamos meses detrás de esa entrevista. Algo pasó en el programa de Wyoming, ‘El Intermedio’, que lo hablamos en el programa. Le enviamos el audio a ella y se excitó tanto que quería venir al día siguiente". Y, en efecto, la entrevista se dio. Así la recuerda Frank Blanco: "Solo la había visto una vez en mi vida. No teníamos confianza. Se dirigió a mí y me tocó con su mano mis testículos. Yo me preguntaba el por qué de todo eso". Además, el presentador ha revelado lo que le dijo la periodista: "Es para ver si los tienes como Wyoming".

Macagua

A lo largo de esos seis años, ‘Anda ya’ tuvo grandes picos de audiencia, superando los dos millones de oyentes. Raúl Pérez ha querido rememorar algunos de los momentos más divertidos, como el de ‘Macagua’. Se trataba de un concurso en el que ganaba la persona que más palabras dijera con cierta letra inicial. En una de las ocasiones, un concursante se atrevió a decir el término ‘Macagua’. Todos empezaron a reír sin saber que dicho concepto existía, y era un ave rapaz. Aquel momento fue tan recordado que hay quien lo tiene en su piel: "Pere Aznar me dijo que si le pagaba el tatuaje se escribía la palabra en el brazo. Aún lo debe tener", recordó Raúl Pérez.