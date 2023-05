David Broncano le deja claro a Paula Gonu qué hay más importante que el sexo

La influencer visitó "La Resistencia" en Movistar Plus y se tuvo que enfrentar a las preguntas clásicas de su presentador, aunque no contaba con la respuesta que le daría el de Jaén.

La Resistencia inicia una nueva semana y para "inaugurarla" el programa de Movistar contó con la presencia de una de las mayores influencers de España: Paula Gonu. La youtuber ha sido noticia en los últimos días por confesar en el podcast Club 113 cómo se comió su menisco en un plato de pasta boloñesa. Bajo esta impactante revelación, Paula acudió al programa de David Broncano para hablar de muchas novedades, entre ellas, una operación estética a la que se ha sometido.

Algo que caracteriza al presentador de Movistar es su espontaneidad. Así, nada más empezar La Resistencia, el de Jaén soltaba ya la primera pregunta que interesaba a su audiencia y que, precisamente, estaba relacionada con esa operación. "¿Has consumido algún tipo de droga así fuerte?", preguntaba Broncano a la influencer, quien no dudó en señalar "las drogas" que ha consumido: "Antibióticos, porque me operaron de la nariz". Esto hizo que el de Movistar se interesase por el motivo de su intervención, si era una decisión médica o simplemente estética. "Porque quería", matizaba Paula.

La respuesta de Broncano que gusta a los atléticos

Aunque Broncano se centró durante un buen rato en la nueva nariz de la influencer, pidiendo incluso que se le hicieran plantos cortos a Paula, este no sería uno de los momentos de la noche. Aun así, la youtuber agradeció los comentarios que recibió. "Es un tema que normalmente la gente no comenta, cuando se operan de movidas. Yo por ejemplo me puse botox y no lo dije hasta que lo contó Grison", comentó el presentador de La Resistencia. Pero, la preguntas clásicas del de Movistar, fueron las que realmente llamaron la atención de la audiencia del formato.

Cuánta razón tienes, David ❤️🤍 https://t.co/ZeV7YMn1Ri — Atlético de Madrid (@Atleti) May 16, 2023

Broncano quiso saber cuánto dinero tenía la Paula en el banco y esta no dudó en responder que "menos" que cuando estuvo en el programa en 2020, su primera vez. En cuanto a las relaciones sexuales, la influencer dijo que "diez en treinta días, uno cada tres", apuntó. Pero, sin duda, lo que más llamaría de toda la entrevista con ella, y relacionado con las preguntas clásicas, sería la respuesta que dio el presentador a la pregunta que hizo la creadora de contenido: "¿Qué hay más importante que el sexo?". "El Atlético de Madrid", respondía sin dudar el de Jaén. Entre el público, como siempre suele ocurrir, hubo división de opiniones.

Esta respuesta, como no podía ser de otra manera, se hizo viral en las redes sociales. Es más, el propio club ha recurrido a Twitter para publicar el clip subido por La Resistencia de ese momento y con un mensaje: "Cuánta razón tienes, David".