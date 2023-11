TVE 'libera' a Pedro Ruiz para promocionar su nuevo programa de regreso a La 1

El presentador 'sale del sarcófago' en la primera promo que anuncia su vuelta a TVE después de 20 años para ponerse al frente de un especial con el que va a intentar entender el mundo.

TVE ha lanzado la primera promo de Nada del otro mundo, el programa especial para La 1 con el que Pedro Ruiz regresa a la cadena pública después de 20 años; un formato evento pensado para el late night que verá la luz próximamente, aun sin fecha de salida. En este vídeo, se puede ver al presentador saliendo de un sarcófago en el que, supuestamente, lleva encerrado desde hace 20 años. Justo al salir, se da cuenta que tiene un antiguo teléfono móvil que todavía está operativo: "Si este trasto funciona, yo también", se le oye decir antes de que el logo de este formato aparezca.

Nada del otro mundo, producido por El Terrat, se grabó el pasado 13 de septiembre en los estudios de RTVE, exactamente donde presentó La noche abierta durante seis temporadas, entre 1997 y 2004 en La 2. Por ahora, se trata de un único programa especial, que se emitirá previsiblemente en el late night de La 1 y que supone el regreso a primera línea del conductor. Sería el propio Ruiz quien diese, de hecho, algunas pistas sobre este formato en una entrevista con Carles Mesa en Gente despierta de RNE.

El regreso de Pedro Ruiz a TVE

"Después de muchos años de intentar regresar a esta casa, que considero que es la mía, puesto que aquí hice muchas cosas en radio y televisión, esta vez fui recibido y escuchado con una atención que hacía tiempo que no encontraba. Lo digo porque es verdad, yo no suelo enjabonar espaldas casi nunca", resaltó Ruiz, para seguidamente asegurar que Nada del otro mundo es "un programa único de reaparición" que durará cerca de dos horas: "Es una entrega de un programa sin pretensiones, pero con intenciones. Tiene conversaciones, comedias, canciones y sorpresas". Entre los invitados, y así lo desveló en RNE, figurarán nombres como Rozalén o Dulceida y un entrevistado sorpresa. "Se supone que yo llevaba 20 años metido en un sarcófago y no conozco el mundo de ahora, por lo que quiero hablar con gente de hoy", explicó.

"El programa es amable, de autor, hecho como se hacía antes: sin pinganillo, sin prompter, ni esas cosas. Queriendo aportar una pequeña huella de verdad, que las reacciones sean sinceras", resaltó, antes de afirmar que se mostraba muy satisfecho con el resultado. Precisamente el regreso a TVE es digno de resaltar, puesto supone el retorno al lugar donde comenzó su carrera. Estudio Estadio, Le conoce usted, Como Pedro por su casa y El domin...gol fueron los principales títulos que componen la trayectoria televisiva de Ruiz, que también pasó por Antena 3 en los noventa. De hecho, tuvo destacadas intervenciones como invitado en programas como Salvados, donde probó junto a Jordi Évole lo fácil que era generar falsos cebos en televisión; Todo es mentira, que llegó a anunciarlo como colaborador, o, más recientemente, Días de tele, ya en TVE y con Julia Otero.