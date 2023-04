La denuncia de Orestes en sus redes sociales con lo sucedido tras "Pasapalabra"

Orestes Barbero ha hecho un llamamiento en su cuenta de Twitter para denunciar lo que le ha sucedido en otra red social tras el final de "Pasapalabra".

Hace tres semanas desde que Antena 3 emitiera el programa de "Pasapalabra" en el que Rafa Castaño se llevaba el mayor bote de la historia del concurso. El mismo programa en el que los espectadores se despidieron de Orestes Barbero tras 359 programas en el concurso de Antena 3.

Después de que esa entrega viera la luz, el burgalés decidió aislarse de todo el ruido generado por el programa y desaparecer de las redes sociales, sin dar ninguna entrevista más allá de unas pocas palabras a la cadena autonómica Burgos, de donde es.

La desaparición tan repentina del concursante hizo que multitud de medios especularan sobre cómo se encontraba tras haber dicho adiós a "Pasapalabra". Tantos rumores provocaron el enfado de Orestes, que reapareció para mostrarse molesto con los medios de comunicación, "me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente... Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio se haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista... He visto que no puedo quedarme callado. Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido".

Orestes vuelve a reaparecer para hacer una denuncia

Desde aquellas declaraciones, el burgalés había vuelto a alejarse de las redes sociales, pero ayer Orestes Barbero volvió a aparecer para hacer una denuncia desde su cuenta de Twitter. El exconcursante de "Pasapalabra" lo hizo para denunciar el hackeo de su cuenta de Instagram y pedir a sus seguidores que denuncien la cuenta: "Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor... Denunciad a la que era mi cuenta de Instagram para que la borren, por favor. No puedo meterme porque me han cambiado la contraseña".

Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor. — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) April 6, 2023