Pedroche se va de la lengua y da detalles sobre su vestido de las Campanadas

La colaboradora de 'Zapeando' visitó el plató de 'El Hormiguero', programa que conduce Pablo Motos, en su último programa del año.

Cristina Pedroche visitó este jueves 'El Hormiguero', programa que conduce Pablo Motos, para hablar de su gran cita clásica: la Nochevieja de Antena 3, donde un año más acompañará a Alberto Chicote. La madrileña, que irrumpió en el plató muy sonriente, aprovechó la visita para dar nuevas pistas sobre su famoso vestidoque lucirá en las Campanadas.

Después de sorprender a Pablo Motos con el nuevo roscón de Reyes de Dabiz Muñoz, Cristina Pedroche habló sobre las críticas que recibió el año pasado por su vestido en las Campanadas. "Hay gente que todavía no entiende que esto es un show. Que no hace falta raparme la cabeza para parecer calva", apuntó la televisiva.

Tras ello, la madrileña habló sobre su estilismo de este año en las Campanadas en Antena 3. "Vuelven las transparencias. Una pista bastante seria. Han estado involucradas casi 100 personas. Algunas han puesto un trocito de ilusión pero no han visto el vestido terminado. Confío mucho en esas personas en que no digan nada", reconoció.

Además, dejó claro que está muy segura: "Tengo 34 años y me veo bien siempre. Me veo bien, me gusto y me caigo bien", aseguró en 'El Hormiguero'. Tras las pistas de Pedroche, el presentador la interrumpió para dejar su teoría. "¿Body painting?", preguntó Pablo Motos, a lo que Cristina Pedroche sonrió: "Es una cosa muy guay, muy divertida y sobre todo habrá un discurso y un fondo que va a gustar", sentenció.