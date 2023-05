Mónica López tranquiliza a la audiencia de TVE por lo que suena en pleno directo

La presentadora de 'Ahora o Nunca' de La Uno, nada más empezar el programa, ha aguantado el tipo al saltar una alarma de emergencia y de evacuación, aclarando de qué se trataba en Twitter.

Los directos son imprevisibles. Nunca sabes qué puede pasar y, mucho menos, como va a reaccionar el presentador o el reportero en ese momento. Si no, que le pregunten a Mónica López. La presentadora de Ahora o Nunca, el programa que conduce justo antes del Telediario 1 de TVE, ha vivido un momento de los más sorprendente, a la par que preocupante, en pleno directo. Y, aunque ha preocupado a quienes en ese instante se encontraban viendo La Uno, la periodista ha recurrido a las redes sociales para tranquilizar a toda la audiencia.

Todo ha tenido lugar nada más empezar el programa. El formato ha querido aprovechar el Día Mundial de la Celiaquía para hablar de las harinas y todo lo que está relacionado con esta enfermedad digestiva. Antes de entrar en materia, Ahora o Nunca emitía un reportaje de Álvaro de la Lama sobre la avena, que es un cereal sin gluten, y con el que el reportero mostraba cómo hacer un bizcocho de avena. Después, de nuevo en el plató, Mónica comenzaba su intervención, cuando tuvo lugar el imprevisto.

Una alarma de emergencia en TVE

Mónica, justo después de la emisión del reportaje, trataba de explicar las diferentes harinas sin gluten que existen y que, por tanto, pueden consumir las personas celiacas. "Nos metemos en harina", bromeaba la presentadora de TVE. En ese momento, mientras la periodista seguía con sus explicaciones, se coló una alarma de emergencia en el plató: "Aviso de emergencia, deben evacuar el edificio. Diríjanse a la salida de emergencia más cercana. No se entretengan bajo ningún concepto". La periodista, en lugar de alarmarse y entrar en pánico, se quedaba impasible y tratando de tranquilizar a la audiencia: "No os preocupéis que no pasa nada".

Tranquil@s!! estamos bien!!! jajajajaja

Ha sido una falsa alarma... pero si alguna vez hay fuego de verdad lo oiremos pefectamente 🤣🤣🤣#AhoraONunca16m https://t.co/0UxshR7PfO — Mònica López (@monicalopez_tve) May 16, 2023

Mientras Mónica aseguraba que no pasaba nada, la alarma y el mensaje de evacuación del edificio volvía a escucharse en el plató de TVE. Pero poco más de eso tenía lugar. Tras este pequeño susto, la presentadora de Ahora o Nunca continuó con normalidad el programa, aunque después aclararía lo sucedido a través de su cuenta de Twitter después de que varios espectadores se asustaran con lo sucedido: "Tranquilos. Estamos bien jajajja. Ha sido una falsa alarma. Pero si alguna vez hay fuego de verdad lo oiremos perfectamente", publicaba la periodista y meteoróloga de TVE. Esto ha dado pie a pensar que se trataba de un simulacro.