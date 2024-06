El mensaje de Gloria Serra al nuevo 'Sálvame' que nadie vio venir

La presentadora de 'Equipo de Investigación' replica, a través de redes, a una de las colaboradoras de 'Ni que fuéramos shhh' por las palabras que le dedicó durante la emisión del programa.

Las redes sociales se ha convertido en un espacio, no solo para dejar opiniones y comentarios, así como para 'informar', sino que también se ha convertido en un espacio de debate, donde los usuarios dejan sus 'réplicas' después de haber sido 'atacados' por otros usuarios. Aunque también puede ocurrir, como ha sido en este caso, que se utilice para contestar a alguien que, desde la televisión, ha 'soltado' algún comentario que no ha gustado. Esto es lo que ha hecho, precisamente, Gloria Serra tras escuchar las palabras de Belén Esteban en Ni que fuéramos shhh.

El nuevo Sálvame abordó en su último programa la situación judicial en la que se encuentran Imanol Arias y Ana Duato por fraude fiscal a Hacienda. Pero la tertulia fue mutando y cambiando su nivel de intensidad, derivando a uno más propio a programas como La Sexta Xplica o Al rojo vivo. Momento en el que se coló el nombre de la presentadora de Equipo de Investigación de La Sexta, cadena secundaria de Atresmedia, así como el de otros rostros conocidos del grupo. Y todo vino por que David Valldeperas, el director de Ni que fuéramos shhh, pidió rematar ese debate que se había generado sobre los impuestos, ya que se estaba acercando más bien a un coloquio típico del formato de José Yelamo.

Gloria Serra contesta a Belén Esteban

Un comentario que llevó a María Patiño, la presentadora del programa, a hacer una broma: "Podría ser Ana Pastor, pero no lo soy". "Y Matamoros podría ser Ferreras y Belén, Gloria Serra", apostilló Valldeperas. "Escucha, a mi no me digas Gloria Serra. Gloria, un beso, porque me encanta tu Equipo de Investigación, pero no me parezco en nada", respondió rápidamente la colaboradora, que no estaba conforme con esa curiosa comparativa. Unas palabras que, gracias (o por culpa) de las redes sociales se viralizaron en cuestión de minutos, ya que un miembro del equipo del programa de LaSexta lo publicó en su perfil con el siguiente mensaje: "¿Cómo es este momento de Belén Esteban mandando un saludo a nuestra Gloria Serra y diciendo que le gusta Equipo de investigación?

El día que a @BelenEstebanM le de por la investigación, verás! 🙃🤭 https://t.co/bXGdOdkCaY — Glòria Serra (@gloria_serra) June 13, 2024

Y después X hizo su magia, pues entre los retuits y los comentarios, este fragmento de vídeo del programa de Ten, cadena en la que se emite Ni que fuéramos shhh después de haber sorprendido con sus datos de audiencia en Canal Quickie, llegó a la propia Gloria Serra, que no ha dudado en dar la réplica en su cuenta oficial: "El día que a @BelenEstebanM le dé por la investigación, verás", ha comentado la periodista y presentadora, siguiendo con ese cruce de mensajes. Una publicación que también ha sido comentada por Yelamo, haciendo mención al momento en el que trataron el tema de Arias y Duato: "Por no hablar del día en que a @BelenEstebanM le dé por ser analista política en @laSextaXplica", escribió el periodista andaluz.