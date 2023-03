Broncano se la juega de nuevo en La Resistencia con otra entrevista comprometida

El programa de Movistar Plus ha anunciado en sus redes sociales que Silvia Alonso visita este miércoles el formato y, como era de esperar, Twitter se ha llenado de comentarios.

La Resistencia tiene por costumbre anunciar en su perfile de Twitter el siguiente invitado del programa. Así que, siguiendo esta tradición, el programa que encabeza David Broncano ha publicado en su perfil el nombre de quién acudirá al plató del Teatro Príncipe Gran Vía que no es otra que Silvia Alonso. La actriz, y actual pareja del presentador de Movistar Plus, acude de nuevo a este espacio y el anuncio de su visita ha causado mucha expectación entre los usuarios de la red social azul.

Tras el último encuentro que protagonizaron ambos, donde se respiró la tensión en todo el plató, Silvia Alonso se la vuelve a jugar y esta vez sola. Cabe recordar que en la anterior ocasión, la actriz acudía junto a Ingrid García-Jonsson para promocionar su último trabajo con Álex de la Iglesia, Veneciafrenia. En esa emisión, Grison se reía del presentador cuando tocó el turno de hacer las preguntas de rigor sobre sexo y dinero. "¿Vas a hacer hoy las preguntas clásicas?", preguntaba. Aunque Broncano llegó a decir que no, ante la insistencia del público, se vio en la obligación de hacerlas.

Silvia Alonso visita La Resistencia de Broncano

"Ni así Broncano se habrá visto la película/serie que presente la invitada", escribe el perfil oficial en Twitter de La Resistencia, acompañado con una foto de Silvia Alonso. La actriz estrena película en Netflix (Eres tú) junto a Álvaro Cervantes y Susana Abaitua, pero acude sola al programa de Broncano para promocionarla. Al saberse de esta visita, y el críptico mensaje que acompaña a la noticia, los comentarios no han tardado en llegar a la popular red social.

Ni así Broncano se habrá visto la película/serie que presente la invitada. pic.twitter.com/6M4EVdvoZ0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 1, 2023

"Contexto para quien no lo pille: Silvia Alonso y Broncano son pareja desde 2021", señala una usuaria, mientras que otra se sorprende de esta visita con un "ah, ¿pero siguen después de la última entrevista?". Aunque hay usuarios de Twitter que no entienden porqué están juntos, otros se alegran de que la actriz vuelva a pisar el plató de La Resistencia, esperando a que no esté tan "cortada" como en la anterior vez.