Aruseros destapa detalles que relacionan al rey de Inglaterra con Isabel Pantoja

El presentador reaccionaba en directo en su programa de la Sexta ante la noticia que señala la ausencia del Príncipe Harry en la celebración del 75º aniversario de su padre.

La noticia saltaba hace unas horas cuando se hacía pública la ausencia del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, al cumpleaños del monarca Carlos de Inglaterra, que celebrará su 75º cumpleaños el próximo martes 14 de noviembre en su residencia oficial de Clarence House, en Londres.

Al parecer, los rumores apuntaban a que el Palacio de Buckingham había hecho llegar una nueva invitación al castillo de Riven Rock, la mansión en Los Ángeles donde viven los duques de Sussex y parecía que eran Meghan Markle y Harry los que habrían declinado acudir al cumpleaños de Carlos III, pero, el entorno de la pareja apunta a una realidad muy distinta.

El desplante de Harry a las invitaciones de Carlos III

“La brecha entre ellos sigue siendo demasiado larga”, afirman fuentes cercanas a Carlos III al diario británico The Sun. Se trata de la segunda ocasión en la que Enrique de Inglaterra rechaza públicamente la oportunidad de pasar tiempo con su padre. En mayo atendía una visita exprés al Reino Unido (sin Meghan) con motivo de la coronación del monarca, pero nunca existió un encuentro en privado. Ocasión que se repite en septiembre, cuando los duques ignoran la oferta de reunirse con él en el Palacio de Balmoral (Escocia), con motivo de la celebración del primer aniversario de la muerte de su abuela, Isabel II.

Alfonso Arús, sobre que el rey Carlos no invite al príncipe Harry y Meghan Markle a su cumpleaños: "Me recuerda a los Rivera-Pantoja" https://t.co/YpUDvYXK1q — Aruser@s (@AruserosLaSexta) November 9, 2023

Enrique ignoró de nuevo el interés mostrado por su padre y el encuentro no se llevó a cabo, a pesar de que esa misma semana el príncipe se encontraba en Londres para participar en un acto benéfico. Según múltiples medios británicos, se esperaba que esta última invitación serviría para fraguar el inicio de la reconciliación padre e hijo, después de que el duque y su esposa renunciasen oficialmente a representar la corona británica y se mudasen, hace unos años, a Estados Unidos.



Y no será a corto plazo, pues los duques no tienen pensado volar próximamente al Reino Unido, ya que, según un portavoz del príncipe, habría sido el rey el que no les ha invitado. Se espera que su próximo viaje al extranjero sea a Canadá para promocionar los Juegos Invictus.

Alfonso Arús analizaba en Aruseros la noticia, donde destacaba que la fiesta de cumpleaños del rey Carlos estará plagada de ausencias. "Es un feo muy grande", afirmaba el presentador catalán en el plató de la Sexta, que destaca que esta tensión entre la familia real británica le recuerda al clan "Pantoja-Rivera": "Es lo mismo". Una reflexión que comparten el resto de colaboradores del programa. "Esto parece Isabel Pantoja con sus hijos, no sé si el rey ha expresado también quién quiere que asista a su entierro", insiste el presentador, donde destaca que, "en este caso, la herencia sí que es jugosa, no como la de la Pantoja, que solo deja deudas".