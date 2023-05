Jiménez Losantos, pillado de risas con uno de sus enemigos y Twitter estalla

El comunicador de esRadio coincide en el AVE con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al que critica cada día, las imágenes hablan por sí solas y han provocado muchas críticas.

Federico Jiménez Losantos ha estado en el punto de mira de la actualidad este fin de semana y eso que no ha tenido programa radiofónico. Pero el comunicador aragonés está siendo noticia por una grabación en la que aparece con uno de sus enemigos más íntimos en, probablemente, una estación indeterminada del AVE. En el vídeo, publicado en exclusiva por EDATV, se ve a Losantos departiendo, amigablemente y entre risas, con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Para todos aquellos que os estáis metiendo con Federico Jiménez Losantos por estar de compadreo con Bolaños, deberías escuchar mejor lo que le está diciendo. pic.twitter.com/fgHWHbWQAW — Sacamantecas (@Sacamantecas9) May 21, 2023

Estas imágenes han provocado innumerables críticas en el entorno de Vox, a cuyos miembros Jiménez Losantos lleva atacando sin piedad en los últimos tiempos. Por contra, en los micrófonos de esRadio son constantes las alabanzas no ya al Partido Popular en su totalidad, sino básicamente a la figura de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sí, sí… Que si la cordialidad entre personas civilizadas…Blanbla bla…, pero el caso es que a mí jamás me cogerás riéndole nada a Bolaños… pic.twitter.com/1nC3Dvg4sm — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) May 20, 2023

Una de las primeras personas que criticó en Twitter las imágenes en las que se ve a Losantos departiendo más que amigablemente con Bolaños fue Cristina Seguí. La valenciana escribió en las redes sociales: "Sí, sí… Que si la cordialidad entre personas civilizadas…Blabla bla…, pero el caso es que a mí jamás me cogerás riéndole nada a Bolaños…".

Pero no solo fue Seguí la que atacó duramente a Jiménez Losantos. Algunos, incluso, le tildaron de hipócrita por tener esa actitud con el ministro de la Presidencia, aquel a quien tanto criticó por los incidentes que provocó en los actos del 2 de mayo.

Eso sí, no todo fueron voces críticas con el comunicador aragonés, sino que su actitud también tuvo alguna que otra palabra de elogio. "No es compadreo, es educación. Es cordialidad. Por hablar unos minutos con Félix Bolaños en una estación no va a cambiar de opinión. Todo mi apoyo a Federico Jiménez Losantos", escribió Pedro Pineda en Twitter.