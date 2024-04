Vuelve el "Grand Prix del Verano", estos serán los 14 pueblos que participarán

Televisión Española ha anunciado cuales han sido las localidades seleccionadas para la nueva temporada del programa de Ramón García.

Televisión Española va a recuperar el programa que más éxito le trajo la temporada pasada, hablamos de "El Grand Prix del Verano". El ente público ha anunciado cuáles van a ser los 14 pueblos que participarán en el mítico programa de Ramón García, que tiene previsto su regreso para este 2024.

Tras el éxito que cosechó el programa en su primera edición tras volver a emitirse después de 14 años, Televisión Española ha decidido darle más peso al "Grand Prix", y por ello ha decidido doblar el número de pueblos que participarán en el concurso. Mientras que en su primera edición fueron 8 lo pueblos que participaron, en esta segunda serán 14 lo pueblos que competirán.

☀️ Os traemos el notición del verano!!!



¡Vuelve el Grand Prix a RTVE y ya conocemos los 14 pueblos confirmados!



Lista completa aquí: https://t.co/xspioTl329 pic.twitter.com/MYz0QyDXX0 — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) April 19, 2024

Además de doblar el número de pueblos participantes, TVE ha aumentado el número de entregas del "Grand Prix", que en esta ocasión tendrá diez entregas, tres más de las que tuvo en 2023. De esta manera, los 14 pueblos irán enfrentándose de dos en dos en siete programas eliminatorios y los cuatro con mejor puntuación se clasificarán a las dos semifinales, que determinarán cual será el duelo de la gran final.

Los 14 pueblos del "Grand Prix del Verano"

Entre los 14 pueblos que Televisión Española ha escogido para este "Grand Prix del Verano", encontramos representación de casi todas las comunidades autónomas de España, e incluso uno de los pueblos cuenta con una importante curiosidad, ya que es el pueblo de Nebulossa, nuestros representantes en Eurovisión. Los pueblos que participarán son:

Almacelles (Lleida, Cataluña)

Bembibre (León, Castilla y León)

Binissalem (Mallorca, Islas Baleares)

Burela (Lugo, Galicia)

Cangas de Onís (Asturias)

Llerena (Badajoz, Extremadura)

Medio de Cudeyo (Cantabria)

Morata de Tajuña (Madrid)

Ondara (Alicante, Comunidad Valenciana)

Olvera (Cádiz, Andalucía)

San Adrián (Navarra)

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Tauste (Zaragoza, Aragón)

Villanueva de la Torre (Guadalajara, Castilla-La Mancha)

A pesar de haber anunciado ya los 14 pueblos participantes, Televisión Española no ha desvelado muchos detalles de esta nueva edición de "El Grand Prix del Verano", de hecho todavía no se han confirmado los rostros que estarán presentes. Aunque todo apunta a que Ramón García, Cristinini y Wilbur seguirán presentes en el programa, no parece que pueda ocurrir lo mismo con Michelle Calvó, que podría ser sustituida por un rostro conocido de "Operación Triunfo".