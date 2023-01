Carmena deja temblando a Irene Montero con su opinión sobre la ley del sí es sí

La exalcaldesa de Madrid, en una entrevista en El País, no se corta y critica a quienes fueron sus aliados: "Ha habido una actitud de soberbia infantil. Se ha abordado con poca inteligencia"

En una entrevista en El País con motivo del lanzamiento de un podcast, Suena Carmena, la exalcaldesa de Madrid deja algunos titulares llamativos en los que critica duramente a algunos de los que fueron compañeros de viaje cuando se convirtió en líder del ayuntamiento de la capital entre 2015 y 2019.

En un momento de la conversación, en la que Carmena desvela que acaba de superar un cáncer de colon, la periodista y escritora Natalia Junquera le pregunta por la polémica surgida con la aprobación de la ley del solo sí es sí, que ha provocado la salida de la cárcel de casi dos centenares de personas acusadas de delitos sexuales.

La cuestión es directa: "El Ministerio de Igualdad culpa a los jueces de la rebaja de penas por la ley del sí es sí. ¿Es culpa de los jueces?". La respuesta, también: "Evidentemente no. Si hay una ley posterior que favorece al condenado hay que aplicarla. Eso es incuestionable. Es una pena que esto se haya abordado con tan poca inteligencia. Hacer una ley no es fácil y la prueba es que el BOE está lleno de rectificaciones. Si produce un efecto que no querías, se modifica. Pero aquí ha habido una actitud de soberbia infantil y no se puede tocar. Yo creo que en determinados delitos tiene que haber un espacio de castigo importante para que pueda producirse un cambio de conducta, pero no soy partidaria de penas muy largas. Pero si el objetivo de la ley era endurecer las penas tienes que rectificarlo porque te ha salido mal".

Sedición y malversación

Tampoco se muestra de acuerdo Carmena con la reforma del Código Penal por la que se deroga el delito de sedición y se dulcifica el de malversación. "No puedes cambiar el Código Penal sin hacer antes una evaluación, exclusivamente por razones políticas, pero nos hemos acostumbrado a eso, a que una manera de hacer política es modificar leyes con criterios exclusivos de partido", asegura la exjueza.

Además, Carmena reconoce que no habla con Pablo Iglesias desde septiembre de 2018, confiesa que "nunca pensé que lo que quería hacer fuera a generar la bronca terrible que generó en Podemos" y se muestra cercana al proyecto Sumar, que encabeza Yolanda Díaz. "No he hablado con la vicepresidenta, pero la idea de hacer una plataforma que no proceda exclusivamente de las etiquetas políticas se parece algo. Me gustaría que fuera una semilla para que el día de mañana puedan reforzarse muchas estructuras políticas".

A la pregunta de "¿Se parece Podemos al resto de partidos?", Carmena contesta con un tan lacónico como cristalino "sí, muchísimo".