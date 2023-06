Escándalo en TV: el “Begoño” a Begoña Gómez se lleva por delante un programa

La polémica por lo dicho por la controvertida tertuliana Pilar Baselga ya ha trascendido a lo judicial, pero la cosa se complica. ¿Ha sido una encerrona del canal al presentador?

El bulo tránsfobo sobre Begoña Gómez le acaba costando el puesto al presentador que lo consintió. La televisión madrileña Distrito TV ha despedido a Eurico Campano, que hasta ahora lideraba la tertulia Los intocables, que ha sido cancelada. O eso al menos filtran desde la citada televisión, aunque el aludido tiene otra versión muy diferente: "me he marchado por el amarillismo del canal".

El bulo que se propagó en el canal madrileño sobre la mujer de Pedro Sánchez ha tenido repercusiones a nivel mediático seis meses después de difundirse y tres meses después de que la inquilina de la Moncloa lo llevase a los tribunales, tal y como recoge Informalia y ha podido confirmar ESdiario.

Fuentes cercanas al canal señalan que el presentador de la tertulia en la que se rebotó la fake new Campano, fue despedido hace unos días por el dueño del canal, Jesús Ángel Rojo, "a cuenta de las tensiones que se están generando por el desarrollo judicial de la querella".

El miércoles 23 de noviembre de 2022, Pilar Baselga, dijo en la tertulia de Distrito TV lo siguiente sobre Begoña Gómez. "Me atrevo a decir que hay sospechas de que nuestra querida segunda dama, porque la primera es la Reina, en un inicio fuera Begoño. Esta esposa o esposo del presidente viene de una familia de tradición de saunas gais".

Begoña Gómez

Baselga, continuaba con su monólogo: "También recuerdo, pero no en qué medios, más alternativos, evidentemente, que Begoño nada más llegar a La Moncloa, fue nombrado director de un máster de la Complutense". Y afirmó que Gómez estaba "involucrada en temas de narcotráfico en Marruecos".

El presentador y director de la tertulia no la corrigió y dijo: "Me está usted dejando muy tranquilo porque todo está archipublicado".

En marzo de este año, Begoña Gómez, se querelló contra Campano, Baselga, Los intocables y Distrito TV porque las citadas afirmaciones "pueden ser claramente calificadas como delitos de injurias y calumnias". La querella subraya la actitud de Campano, que actuó "dando una aparente veracidad y reafirmando lo manifestado".

Pedro Sánchez y el PSOE

La querella, destaca el mencionado portal dice que "atribuir a cualquier persona hechos falsos sobre su intimidad es de por sí injurioso y lesiona esta por ello, pero además en este caso se trata con ello de perjudicar a doña María Begoña Gómez a nivel individual y como esposa del presidente del Gobierno y Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, indicando que nació hombre y que se cambió de sexo con el claro ánimo de ofender a su honor".

Eurico Campano, muy distinta versión

Pero la versión del presentador y director del programa, Eurico Campano, es muy distinta a la ofrecida por el canal. Campano ha explicado a ESdiario que no ha sido despedido, ya que no tenía contrato (sólo uno mercantil) con Distrito TV. Explica que él mismo ha decidido terminar con Los Intocables ya que no estaba conforme con lo que estaba sucediendo en su propio programa.

Asegura que la citada televisión le imponía con tertulios "conspiranóicos", comes el caso de Baselga y otros. "Es una televisión totalmente amarillista" y se considera víctima de una encerrona. Además, en el caso de la polémica de "Begoño ", él mismo explica que estuvo a punto de echar del programa a la protagonista de tan desafortunadas palabras.