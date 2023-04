Sostres sorprende en ABC con un presagio que no hará mucha gracia a Feijóo

El polémico columnista considera que nada parece indicar que en mayo se dé el vuelco electoral que el PP necesita y culpa al presidente del partido de no hacer lo suficiente para lograrlo.

No toda la prensa conservadora está igual de esperanzada con el resultado electoral que el Partido Popular conseguirá en las próximas elecciones municipales y autonómicas fijadas para el 28 de mayo. Buena demostración de ello es el polémico artículo que el no menos controvertido Salvador Sostres publica hoy en ABC, donde el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no sale precisamente demasiado bien parado.

Y no lo hace, sobre todo, en contraposición con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. En opinión de Sostres, "la derecha, que tendría que ser propositiva y alegre, como Ayuso y Almeida lo son y arrasan, tiene a Feijóo con su cara de lechuga olvidada al fondo de la nevera".

El columnista de ABC sostiene que nada parece señalar que se vaya a dar el vuelco electoral que el PP espera en mayo para poder aspirar a La Moncloa en diciembre y esto no sucede porque el líder gallego es "la llamada del cuerno entre pastores de Peares en un Madrid 5G. Sería mejor presidente que el que tenemos, pero el PP necesita más para recuperar el Gobierno".

"Hay que cambiarlo si en mayo no da para diciembre"

Sostres va mucho más allá y no descarta la opción de que Núñez Feijóo no sea el encargado de luchar cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez en las elecciones generales de final de año. Si las cosas en mayo no van tan bien como se apuesta en la sede popular de Génova, "el PP tiene que pensar ágil y rápido, como una empresa. No hay que llegar al problema de echar a Feijóo a la primera, hay que cambiarlo si en mayo se ve que no da para diciembre".