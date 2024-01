El extraño reto de Arús a Agatha Ruiz de la Prada tras su adiós a 'Bailando'

El presentador de 'Aruser@s' sigue rentabilizando una polémica que, además, es de la competencia directa, acercándose a la diseñadora a través de esta particular petición.

Ágatha Ruiz de la Prada continúa estando en el foco de los medios de comunicación. La diseñadora, pese a su breve paso por Bailando con las estrellas, el nuevo concurso de baile de Telecinco que presenta Jesús Vázquez y Valeria Mazza, se ha convertido en la participante más polémica. En su estreno amagó con abandonar tras las duras valoraciones del jurado. Aunque optó por seguir, convirtiéndose en la primera expulsada en la segunda gala.

Una polémica que sigue prendida, porque tras su salida del concurso de Mediaset, Ruiz de la Prada ha seguido hablando. Y, como no podía ser de otra manera, Alfonso Arús ha analizado en Aruser@s, el matinal que presenta en La Sexta, las últimas declaraciones de la empresaria, en las que ha vuelto a cargar contra Bailando con las estrellas tras su polémica expulsión. El presentador, que no pierde una oportunidad, aprovechó sus palabras para retar a la diseñadora con un inesperado órdago.

Arús alimenta la polémica de Agatha Ruiz de la Prada

El matinal de la cadena secundaria de Atresmedia ha seguido muy de cerca estos días toda la polémica de la empresaria, así como el cruce de acusaciones que hubo entre Ruiz de la Prada y Carmen Lomana. Así, este martes 23 de enero, Aruser@s emitía las últimas declaraciones que había dado la diseñadora a Europa Press. En ellas, ha vuelto a arremeter contra el jurado de Bailando con las estrellas: "Me hubiera quedado, pero también me parece bien que me hayan echado", soltaba la ya exconcursante de Telecinco. La periodista siguió preguntando, ya que quería saber si volvería a participar. Y la respuesta de la diseñadora fue contundente: "No era un programa para mí".

Pero no fue lo único que diría Ruiz de la Prada, pues puso de manifiesto su falta de sintonía con el jurado, de quienes dice que era "bastante hostil, eso lo vi yo desde el primer momento". Sin embargo, no opina lo mismo de sus compañeros, a los que califica de "adorables". "He hecho muchísimos amigos, me ha encantado y bailaban todos mejor que yo". Después de oír esto, Arús no ha dudado en lanzarle una propuesta a la empresaria: "Yo creo que ahora debería irse a La 1, al nuevo formato de Baila como puedas. Es una segunda oportunidad. Así vamos a otro jurado que sea diferente". ¿Aceptaría Ruiz de la Prada esta propuesta? Y antes de acabar, la diseñadora tuvo unas palabras para Lomana, quien se mostró muy crítica: "Qué pesada", ha sentenciado, dejando claro que nunca bailaría con la empresaria.