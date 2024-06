Saltan chispas: tremendo enfado de Ana Rosa con Sonsoles Ónega en pleno directo

La feroz competencia entre 'TardeAR' e 'Y ahora Sonsoles' se ha comprobado este jueves cuando la presentadora de Telecinco ha visto como los de Antena 3 se colaban en su entrevista.

Saltan chispas en las tardes televisivas de nuestro país. Al duelo de 'TardeAR' con 'Y Ahora Sonsoles' hay que añadir la entrada en la ecuación de los ex de Sálvame en TEN. El gallinero parece alborotado y detalles como el sucedido en la tarde de este jueves durante un directo de Ana Rosa Quintana son un claro ejemplo de que el buen rollo no es precisamente el concepto que defina la relación entre los programas vespertinos de Telecinco y Antena 3. Y es que la feroz competencia y la lucha por los números alcanzan niveles que posiblemente lleguen a ser estresantes.

La tarde transcurría con normalidad en 'TardeAR' hasta que ha llegado el momento de irse en directo a Sax, Alicante, donde el gerente de una gestoría ha sido detenido por grabar con cámaras espías y almacenar estas imágenes íntimas de sus clientes y trabajadoras. Allí, para hablar con algunas de las afectadas, se encontraba la reportera de Ana Rosa, que no se esperaba lo que iba a suceder al abrir el plano.

Ana Rosa carga contra un reportero de 'Y ahora Sonsoles' pic.twitter.com/WHaUKV7N3w — Alba Medina (@Srtacotilleo) June 6, 2024

En ese momento se puede ver como al otro lado de las cuatro mujeres aparece un reportero de 'Y ahora Sonsoles', programa rival de Antena 3 con el que mantiene una lucha directa por las audiencias (lucha que por el momento siguen ganando los de Antena 3) y, como se puede comprobar, por los contenidos. “Oye, disculpadme un momento, perdona, perdona. Hay un compañero ahí, que es de otra cadena, le ruego que se salga del plano porque yo esto no lo he visto nunca en mi vida”, expresaba indignada la presentadora de Mediaset que lanzaba un dardo en dirección Atresmedia.

“Estamos entrevistando a unas personas y si se quiere hacer famoso está bien, pero me parece que hay determinadas actitudes y prácticas que yo no las he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale, compañeros”, comentaba Ana Rosa Quintana mientras su reportera pedía por favor a dos de las entrevistadas que se retiraran un poco para entrevistarlas “en solitario”.

TEN, canal del nuevo Sálvame, se mofan de lo ocurrido

A la polémica también han reaccionado desde TEN, canal que se ha hecho con Ni que fuéramos o también conocido como ‘el nuevo Sálvame’, con María Patiño a la cabeza y el resto de ex colaboradores del programa de Telecinco que, por cierto, ha vuelto por todo lo alto a la televisión convencional tras el impulso en diferentes plataformas de streaming. Y lo han hecho con un mensaje con sorna y que caracteriza a las redes sociales de este canal, muy activo en redes y que no duda en lanzar este tipo de mensajes hacia sus rivales.