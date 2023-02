Iñaki López cumple lo que prometía en Twitter y que implicaba a Cristina Pardo

El presentador de "Más vale tarde", tras una larga ausencia de su programa en La Sexta, ha aparecido este martes después de haber "amenazado" con ello en la popular red social.

Iñaki López no tuvo un buen comienzo profesional, ni personal, en febrero, pues a principios de mes el presentador de Más vale tarde tuvo que abandonar temporalmente la televisión y, con ello, dejar de forma provisional el formato que presenta en La Sexta junto a Cristina Pardo. Toda esta situación apuntaba a que el vizcaíno no iba a aparecer por el plató durante un tiempo, pero, para sorpresa de todos, este lunes revelaba por Twitter que no sería así y ha vuelto a sentarse junto a sus compañeros.

"Parece que el médico me deja haceros mañana una visita. Muchas ganas de volver a veros y sentarme a la diestra de mi querida Cristina Pardo, la perla del Arga. Gracias por ese calorcito que me habéis enviado durante estas semanas. Os espero en MVT'", escribía el presentador en su cuenta oficial de Twitter. Un mensaje que, además de recibir muchos comentarios, recibió un olé, olé de su compañera de plató y programa de La Sexta. El propio López, incluso, llegaba a contestar en broma a Pardo con un "esto era en Calle Isla Graciosa, verdad?".

Iñaki López regresa a Más vale tarde

A principios de mes, Iñaki López notificaba que le habían encontrado "una molestia" en una de sus visitas al médico, algo que le iba a mantener alejado de las cámaras. "Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar", añadía en su comunicado, acompañado por una foto en familia en la playa. Como era de esperar, las reacciones comenzaron a llegar, tanto de amigos como compañeros de profesión.

Parece que el médico me deja haceros mañana una visita. Muchas ganas de volver a veros y sentarme a la diestra de mi querida @cristina_pardo ,la perla del Arga!

Gracias por ese calorcito que me habéis enviado durante estas semanas. Os espero en @MVTARDE ! — Iñaki López (@_InakiLopez_) February 27, 2023

"Iñaki, a recuperarte bien y a aprovechar el tiempo para hacer todas esas cosas que no podemos hacer cuando vamos a 100. Te mando todo el apoyo y el animo amiguetil!", le escribía Santiago Segura nada más conocerse su estado de salud. Pero este martes, como había prometido por Twitter arrancaba el programa como siempre, junto a Cristina Pardo, previa introducción de Dani Mateo, y con una pequeña herida en el ojo.