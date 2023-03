La "crítica" de Pantomima Full a los programas deportivos revienta Twitter

El dúo cómico ha estado este jueves en La Resistencia para hacer una de sus parodias y este formato ha sido "su víctima", alargando la broma e inventándose un nuevo espacio: "Las pelotas".

Si hay algo que guste más un viernes, son los vídeos de Pantomima Full que, probablemente, se publiquen ese día para iniciar el fin de semana con alegría y buen humor. Sin embargo, el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado ha regalado una doble dosis de sus ingeniosas parodias. Ambos visitaron este jueves La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar Plus, para cerrar con buen sabor de boca la semana para el formato.

En esta ocasión, como cada vez que acuden al Teatro Príncipe Gran Vía, Pantomima Full ha dado su opinión sobre un tema un tanto "polémico", pues, según ellos mismos señalaron, los programas deportivos se quejan porque los deportistas van a espacios no relacionados con el deporte y no acuden a ellos. Además, para "calentar" un poquito más la cosa, los cómicos mencionaron algunos espacios a los que acuden los profesionales del deporte como La Resistencia o el canal de Twitch de Ibai Llanos.

La parodia de los programa de deportes en Twitter

Pantomima Full se ha sentado en La Resistencia de Broncano para hablar de los programas deportivos y los comentarios que hay sobre que los deportistas no acuden a esos formatos. "Como me escucho los programas de deportes, cuando vienen futbolistas a este programa rabian un poco, se pican. Por ejemplo, con el Kun Agüero dijeron que había venido aquí en vez de ir a uno de los suyos a pasar un rato tenso, va con Broncano a pasarlo bien. ¡Qué vergüenza!", ironizaba Bodegas.

Cada vez que viene aquí un futbolista o cuando prefieren hablar con Ibai, saltan los mismos con lo mismo. 🤦🏻‍♂️@Pantomima_Full pic.twitter.com/LIg0sAnMtM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 23, 2023

A esa "crítica" se sumaba también Casado, que añadía que los deportistas iban a programas como La Resistencia y que en media hora de entrevista "no le ha sacado ni un titular, es que eso no es periodismo, es entretenimiento... claro, hay una piscina de bolas: ¿Qué esperaban?". Pero la cosa no quedaría solo en esos comentarios "de salón", ya que Pantomima Full, para continuar con la broma, inventaron un programa, Las Pelotas, en el que tanto ellos como Broncano se sentaron casi a oscuras para analizar, en clave de humor, la jornada de liga y otros deportes. Como no podía ser de otra manera, este "programa" llegó a Twitter donde los seguidores del formato de Movistar y del dúo cómico disfrutaron de lo lindo.